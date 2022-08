Frontale in pieno centro,

auto finisce contro una casa:

due feriti in ospedale

INCIDENTE a Passo di Treia, lungo corso Garibaldi. Una delle vetture è finita contro l'ingresso di una abitazione. Due persone in pronto soccorso

Schianto frontale nel cuore di Passo di Treia, una delle vetture finisce sopra il marciapiede e contro il portone di una casa. Due feriti in ospedale. È successo intorno alle 12,30 di questa mattina. Le vetture, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate frontalmente in corso Garibaldi. Violento l’impatto con una delle auto che è finita sul marciapiede per poi concludere la corsa, prima sbattendo contro la porta di una abitazione, danneggiando l’infisso e parte della muratura, poi ritornando in mezzo alla carreggiata. Immediata la richiesta di soccorso. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi dei vigili del fuoco e ambulanze e automedica del 118. Due le persone che sono state soccorse e trasportate all’ospedale di Macerata in condizioni non gravi, si tratta di un giovane e di una donna di 57 anni.

