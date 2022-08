Cbf Balducci al lavoro,

Paniconi: «Prime impressioni molto buone»

VOLLEY - Il coach delle maceratesi dopo le prime sedute di allenamento in vista dello storico esordio in Serie A: «L'impatto è stato positivo»

26 Agosto 2022 - Ore 16:18 - caricamento letture

Si chiude oggi con il secondo allenamento tecnico della stagione la prima settimana di lavoro della Cbf Balducci Hr Macerata, iniziata mercoledì scorso con il raduno della formazione che sarà ai nastri di partenza del campionato di Serie A1 femminile. Si tornerà in palestra lunedì mattina dopo un weekend di riposo.

Ed è già tempo di un piccolo bilancio iniziale per coach Luca Paniconi. «Le prime impressioni dopo solo due giorni sono già molto buone – dice il coach marchigiano -. L’impatto è stato positivo, c’è una buona predisposizione da parte di tutti. Ho notato una bella empatia di ognuna delle ragazze nei confronti delle compagne, quindi anche tra chi non si conosceva. Vedere che comunque già c’è un certo livello di complicità, anche nelle piccole cose, credo che sia molto importante per creare fin da subito un clima positivo e sereno. Vedo che c’è disponibilità al lavoro – prosegue Paniconi – Questo può sembrare scontato ma la cosa fondamentale che ho notato fin da subito, già dalla prima volta in cui abbiamo abbiamo preso la palla, è stata l’attenzione nell’ascoltare. Ti trovi di fronte ragazze che hanno fatto esperienze diverse anche dal punto di vista tecnico: ognuna ha il suo percorso, il suo modo di approcciare anche i vari fondamentali, e vedere questa disponibilità anche da parte di quelle più esperte è sicuramente un aspetto molto buono. Sto iniziando a scambiare qualche parola con le atlete e con lo staff, penso che sia un gruppo costituito intanto da ragazzi e ragazze in gamba».

Paniconi punta poi dritto all’obiettivo: «Mi aspetto di costruire quanto prima un’identità, perché affronteremo un campionato nel quale giocheremo sette/otto partite subito nel primo mese, un periodo che lascerà comunque il segno. Mi auguro pure che ognuna percepisca fin da subito che avrà la possibilità di incidere all’interno del gruppo. Anche dal punto di vista tecnico, quindi, non solo dal punto di vista umano, perché ci saranno possibilità per tutte. È un gruppo abbastanza omogeneo e questo darà la possibilità di creare tante situazioni di alternanza, aspetto che mi auguro possa essere vissuto come un vantaggio».

Infine il focus tecnico di Paniconi sui primi allenamenti: «Per quanto riguarda i salti, inizieremo la settimana prossima, quindi dopo i primi sette giorni di allenamento, poter arrivare preparati ai primi test. E da lì in poi inizieremo a vedere la squadra in campo, anzi le squadre in campo, perché noi ci alleneremo sempre con sestetti misti», conclude l’allenatore protagonista della storica promozione in A1.

