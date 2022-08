Sbalzato dalla moto,

31enne soccorso in eliambulanza

SAN SEVERINO - Il centauro si è scontrato con un'auto. E' stato trasportato a Torrette

25 Agosto 2022 - Ore 21:43 - caricamento letture

Incidente tra auto e moto a San Severino, 31enne portato con l’eliambulanza all’ospedale di Torrette. È successo intorno alle 19 di oggi. In corso di accertamento le cause dello scontro, avvenuto in località Serrone. L’incidente ha coinvolto un’auto e una moto con il centauro che dopo l’impatto è stato sbalzato dal sellino della due ruote ed è finito a terra. Immediati i soccorsi da parte del 118. Vista la dinamica dell’incidente è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza. Il 31enne è stato portato dall’elicottero all’ospedale di Torrette, ad Ancona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA