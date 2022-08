Weekend all’insegna del Muay Thai

con full immersion nella natura

L'INIZIATIVA della Muay Thai di Montecassiano giunta alla quinta edizione

16 Agosto 2022 - Ore 11:42 - caricamento letture

Non poteva mancare anche quest’anno, per la quinta stagione consecutiva, l’appuntamento per la Muay Thai di Montecassiano dell’Accademia Internazionale Imba. L’iniziativa si è svolta il 6 e 7 agosto al campeggio Quattro Stagioni di Sarnano. Ogni anno ad agosto per concludere l’anno accademico, l’associazione sportiva dilettantistica Positive Art di Montecassiano organizza a Sarnano un weekend di puro Muay.

Due le sessioni di allenamento giornaliere, una al mattino e uno al pomeriggio. Già alle prime luci dell’alba i partecipanti si sono ritrovati a correre in mezzo alla natura, per poi continuare con sessioni ai colpitori, sparring e tecniche di lotta. Quattro ore di duro lavoro al mattino e tre ore e mezza al pomeriggio. Due giorni di sudore e fatica, immersi in uno scenario naturalistico, un ottimo connubio tra l’arte marziale thailandese, la Muay Thai, e la natura. «Il campo è un modo per mettersi in gioco, scoprire i propri limiti, capire a fondo lo spirito dell’Arte del Muay, tra natura e amicizia – commenta l’istruttore e organizzatore Marco Dari – lavorare duramente, soffrire ma farlo insieme, come il Muay insegna. I partecipanti sono stati molto determinati anche nei momenti difficili dove dovevano tirare fuori tutta la loro grinta e vi assicuro che non è facile»

