Aveva rubato una Mercedes:

riconosciuto per il particolare cappello,

denunciato un 43enne

CIVITANOVA - L'uomo, tunisino, irregolare, rintracciato ai giardini del lungomare sud. L'autovettura è stata ritrovata abbandonata a Riccione

14 Agosto 2022 - Ore 14:49 - caricamento letture

E’ stato riconosciuto per il particolare cappello che indossava un 43enne tunisino, irregolare, responsabile del furto di una Mercedes Classe A a danno di una donna civitanovese avvenuto la sera del 5 agosto. Già dopo il furto, i carabinieri si erano messi sulle tracce degli autori del delitto. Le immagini di videosorveglianza attribuivano a tre cittadini stranieri la responsabilità del furto, quindi sono subito state attivate le ricerche, fino a quando uno di loro è stato riconosciuto per il particolare cappello che indossava, rintracciato ai giardini del lungomare sud, identificato attraverso la comparazione delle immagini. E’ stato quindi denunciato, mentre l’autovettura è stata ritrovata qualche giorno dopo il furto abbandonata a Riccione. E’ questa una delle operazioni della Compagnia carabinieri di Civitanova in un week end di specifici servizi straordinari di controllo del territorio con l’impiego dei reparti dipendenti ed il supporto del Nucleo Carabinieri Cinofili di Pesaro.

