Rubavano nell’entroterra con un’auto nera

poi si nascondevano nella carovana nomade,

denunciati una 20enne e un 60enne

CONTROLLI - La serrata e capillare attività della Compagnia carabinieri di Civitanova ha consentito di rintracciare i due a Potenza Picena, manca all'appello una terza complice. Eseguito un ordine di carcerazione per rapina nei confronti di un 58enne residente a Montecosaro. Nei guai una 47enne che guidava il motorino senza assicurazione. La donna aveva un tasso alcolemico superiore ai limiti

Avevano messo a segno diversi furti in provincia, denunciati una ventenne e un sessantenne di origini piemontesi, rintracciati durante il controllo di una carovana nomade che si era provvisoriamente stabilita in piazza Mercato a Porto Potenza Picena.

I due, muovendosi a bordo di una utilitaria di colore nero, si erano resi responsabili di alcuni furti nelle zone collinari della provincia. Sono risultate utili le immagini degli impianti di videosorveglianza acquisite dagli investigatori che, oltre a catturare la targa del veicolo in più punti del territorio, hanno permesso di identificarli, mentre manca all’appello una terza complice. Sono stati recuperati e sottoposti a sequestro gli indumenti che indossavano durante i furti, saranno repertati e depositati nell’ufficio corpi di reato del Tribunale di Macerata.

E’ questa una delle operazioni della Compagnia carabinieri di Civitanova, sulla scorta delle indicazioni di carattere generale sulle tematiche affrontate nel corso di recente Comitato Provinciale sull’Ordine e Sicurezza Pubblica, L’intera costa è stata interessata da specifici servizi straordinari di controllo del territorio con l’impiego dei reparti dipendenti ed il supporto del Nucleo Carabinieri Cinofili di Pesaro. La serrata e capillare attività di controllo ha permesso ai militari di individuare ed identificare diversi soggetti coinvolti in reati commessi sul territorio.

E’ stato anche eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Salerno nei confronti di un 58enne da tempo domiciliato a Montecosaro, condannato alla pena definitiva di due anni e quattro mesi per i reati di rapina ed estorsione in concorso commessi qualche anno fa in provincia di Salerno. L’uomo è stato portato al carcere di Fermo.

Il controllo alla circolazione stradale ha permesso individuare due persone alla guida in stato di ebrezza, sono stati denunciati una 47enne del posto che percorreva via Cristoforo Colombo a Civitanova alla guida del proprio motociclo sprovvisto di assicurazione, positiva al controllo etilometrico con tasso di alcolemia pari a 1,27 g/l, inoltre, un perugino di 36 anni, controllato in via Vittorio Emanuele alla guida della sua Mercedes classe E con tasso di alcol pari a 1,00 g/l, anche a lui è stata ritirata la patente.

Nel corso dell’intero servizio, è stato segnalato alla Prefettura di Macerata come assuntore di sostanze stupefacenti un ventenne civitanovese trovato con piccola quantità di hashish, sono state ispezionate diverse attività commerciali, controllate 86 autovetture, identificate 111 persone, accertate e contestate 15 violazioni al codice della strada.

