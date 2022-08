Alla primaria di Montefano

la rete Li-Fi più estesa al mondo

PROGETTO - Gli studenti potranno navigare su internet con una tecnologia super veloce e sicura per la salute

Alla prima Olimpia di Montefano gli alunni potranno navigare su internet tramite gli infrarossi. È stata completata la rete Li-Fi per la scuola primaria Olimpia e il Comune ha annunciato che «è la più estesa al mondo». Il nuovo impianto consente la navigazione internet ad alta velocità sfruttando la tecnologia di trasmissione dati mediante raggi infrarossi, evitando così la diffusione nell’ambiente di onde elettromagnetiche a tutela della salute di alunni, docenti e personale scolastico. L’amministrazione comunale ha voluto aggiornare e semplificare l’infrastruttura di rete, estendere l’area di copertura del segnale Li-Fi anche all’area dello spazio aperto per attività comuni fino ad una superfice complessiva pari a circa 268 metri quadrati e acquisire 5 tablet con tecnologia Li-Fi integrata mantenendo invariato l’importo del progetto che è pari a 59.999 euro finanziati dalla Regione. I lavori sono iniziati il 6 giugno scorso ed il collaudo dell’opera è previsto entro la fine di agosto. «Abbiamo eliminato le emissioni di radiofrequenza nella quasi totalità degli ambienti scolastici – dice il sindaco Angela Barbieri – utilizzando la modulazione delle onde luminose anziché delle onde radiomagnetiche potenzialmente dannose. Abbiamo voluto creare un ambiente elettrosmog free per garantire agli studenti ed al personale scolastico una migliore qualità della vita. Si concretizza, quindi, l’impegno del Comune per un futuro connesso, veloce, sicuro e sostenibile».

