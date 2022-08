Incastrato sotto un’auto,

gravissimo un 22enne

RECANATI - Il giovane, di Loreto, era in sella ad un scooter quando si è scontrato con una vettura. Rianimato sul posto, è stato trasportato a Torrette, è in prognosi riservata

Un gravissimo incidente stradale, nel quale è rimasto coinvolto un 22enne di Loreto, si è verificato nella notte di ieri, intorno alle 22,15. Il giovane, in sella ad uno scooter, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Civitanova, giunti sul posto per i rilievi, è finito contro un’auto mentre percorreva via Nazario Sauro, a Recanati.

A seguito dell’impatto contro la Citroen, condotta da un recanatese, il ragazzo è finito sotto l’auto rimanendovi incastrato.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Macerata, una squadra proveniente dal distaccamento di Osimo e le ambulanze del 118.

L’automobilista, nel vedere lo scooter provenire dalla corsia di marcia opposta, in salita, ha cercato di evitarlo senza però riuscirci.

Il lauretano, agli occhi del personale sanitario, è apparso subito in gravi condizioni. E’ stato rianimato sul posto e poi trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette. Il giovane è in prognosi riservata, e in condizioni critiche. Ha riportato diverse fratture.

