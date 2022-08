Addio a Duilia Caporaletti,

regina della cucina tradizionale

SANT'ANGELO IN PONTANO - Si è spenta a 93 anni dopo una malattia. L'attività, ora gestita dal figlio, è punto di riferimento nella ristorazione. Il funerale oggi alle 16 nel centro di comunità San Salvatore. Ci sarà anche la banda

«A cucinare per gli altri cominciai con le bistecche, ma il mio piatto preferito sono i vincisgrassi, oppure gli spaghetti, le tagliatelle che faccio da una vita. Il ragù più è misto di carne più è meglio. Al ristorante di altri ai miei tempi ci andavo poco, ma sicuramente non per mangiare la pasta». Duilia Caporaletti, conosciutissima ristoratrice di Sant’Angelo in Pontano, aveva raccontato in poche parole la sua lunga esperienza poco più di un anno fa a Cronache Maceratesi, protagonista immancabile di una puntata di “In viaggio con Mama”. E’ morta ieri, a 93 anni, debilitata da una lunga malattia.

Aveva fondato nel 1968 il noto ristorante “Da Duilia” famoso in tutto il territorio per la sua cucina tradizionale. L’idea di aprire un ristorante era iniziata da prima ma Duilia e il marito non avevano i soldi per farlo. Finchè nell’inverno del 1967 durante una nevicata eccezionale, l’allora segretario comunale Antonio Strada restò bloccato in città. Loro lo ospitarono facendolo dormire nella loro camera da letto e trasferendosi sul pianerottolo. Gli parlarono del loro sogno e, tanta la gratitudine, Strada , li aiutò a trovare i soldi per iniziare.

Lo storico ristorante fu danneggiato dal sisma del 2016 e l’attività, ereditata dal figlio Roberto Marucci, aveva dovuto chiudere per due anni per poi riaprire nel 2018 nella suggestiva location con terrazza sui Sibillini. Per un paio d’anni ha continuato a lavorare al ristorante e lo avrebeb fatto ancora se non fosse per la malattia che piano piano l’ha debilitata.

Il funerale si svolgerà oggi pomeriggio alle 16 nel centro di comunità San Salvatore. Per un ultimo omaggio a Duilia ci sarà anche la banda musicale.

