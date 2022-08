Camion in fiamme lungo l’A14:

l’autista riesce ad accostare in tempo

PORTO RECANATI - Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ancona e Macerata

I vigili del fuoco sono intervenuti lungo l’autostrada A14 intorno alle 14,30 per l’incendio di un autocarro riuscito poi a fermarsi in una piazzola di sosta lungo la corsia Nord, all’altezza del casello Loreto-Porto Recanati.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di Ancona e Civitanova. I pompieri hanno spento le fiamme intorno alle 15. Il rogo, stando alle prime informazioni, è stato notato dallo stesso autista, che trasportava pomodori, e che è riuscito ad accostare non appena si è accorto del fumo. Sceso, ha sganciato subito la motrice. Ad andare completamente distrutto, avvolto dalle fiamme, è stato il semirimorchio. Inevitabili i disagi riportati alla circolazione a seguito del fumo che si è venuto a creare e che ha invaso la corsia. L’intervento dei vigili del fuoco ha però evitato rallentamenti maggiori tanto che al momento la circolazione è ripresa regolarmente. Sul posto si continua a lavorare per mettere in sicurezza il mezzo pesante. Il camionista è rimasto illeso.

