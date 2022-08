Banca Macerata, semestrale eccellente

«Bonus carburante da 200 euro

in segno di vicinanza ai dipendenti»

ECONOMIA - Il Cda ha approvato il bilancio al 30 giugno e ha deciso di erogare un benefit ai lavoratori

Utile lordo di 3,6 milioni e netto di 2,4 milioni. Sono gli eccellenti risultati con i quali Banca Macerata chiude la semestrale. La banca ha voluto far sentire la propria vicinanza a dipendenti e collaboratori in questo momento difficile deliberando l’erogazione di un bonus carburante da 200 euro.

Nella seduta di martedì, il Consiglio di amministrazione di Banca Macerata ha approvato il bilancio semestrale al 30 giugno. «Utile lordo e netto – scrive la banca – risultano quasi triplicare quanto fatto nello stesso periodo dello scorso esercizio, che si era chiuso con un risultato lordo di 1,2 milioni di euro e netto di 0,85 milioni».

Entra nel dettaglio il direttore generale Toni Guardiani che sottolinea come tutti gli elementi economici sono in crescita: «Il margine di interesse ha registrato un incremento di 1,4 mln di euro (+26,2%), attestandosi a 6,6 milioni, rispetto ai 5,2 mln. del 30 giugno 2021; in miglioramento anche le commissioni nette e i profitti da operazioni finanziarie. Per effetto di questi andamenti, il margine di intermediazione ha segnato un incremento di quasi il 30% (+ € 1.817 mila), passando da 7 mln a 8,8 mln. In tale contesto anche la qualità del credito continua a migliorare, frutto di un approccio prudenziale che ha sempre caratterizzato la Banca. Risultano, in ultimo, leggermente in incremento i costi operativi complessivi dell’1,2%, in ragione dell’aumento delle spese amministrative (+3,5%) e della contestuale riduzione delle spese per il personale (-1,5%). A seguito di quanto sopra si evidenzia come l’indicatore “cost/income ratio” sia notevolmente migliorato, attestandosi a circa il 55%. I volumi operativi complessivamente intermediati dalla Banca hanno raggiunto un valore prossimo al miliardo di euro, sostanzialmente in linea con le previsioni.

Il comparto creditizio ha registrato una crescita lorda di 9,3 mln, l’incremento della raccolta diretta è stata di 8,7 mln. Anche sul piano patrimoniale la Banca si conferma su livelli soddisfacenti con il Total Capital Ratio (TCR) che si è attestato a 14,49%».

Il direttore generale conclude affermando che, per ogni approfondimento, può essere consultato il fascicolo del bilancio semestrale pubblicato sul sito istituzionale della Banca.

Nell’esprimere soddisfazione per i brillanti risultati, il presidente Ferdinando Cavallini sottolinea come il Consiglio di Amministrazione, in un momento così difficile, in cui il costo della vita è tanto aumentato, ha voluto far sentire la vicinanza ai suoi dipendenti e collaboratori, deliberando l’erogazione di un buono carburante di 200 euro quale segno della volontà di essere in qualche modo vicini a tutti i dipendenti e collaboratori che, di fatto, rappresentano la vera forza di Banca Macerata e ai quali va riconoscenza per l’impegno, la dedizione ed il senso di appartenenza all’Istituto.

