Iscrizione alla mensa scolastica,

c’è tempo fino al 12 settembre

CIVITANOVA - Il Comune ha deciso di prorogare le scadenze, inizialmente fissate fino al 10 agosto

8 Agosto 2022 - Ore 12:00 - caricamento letture

Il termine per la presentazione della domanda per l’iscrizione alla mensa scolastica di Civitanova sarà prorogato dal 10 agosto al 12 settembre. Lo fa sapere il Comune, il quale ricorda che «il servizio di refezione viene erogato all’utenza previa domanda di iscrizione e contestuale accettazione delle condizioni generali alle quali il servizio stesso è assoggettato, da presentarsi tramite compilazione di apposito modulo online. Le domande di iscrizione devono essere rinnovate di anno in anno.

Di seguito, le indicazioni operative per gli utenti che devono effettuare l’iscrizione per la prima volta. «L’accesso dovrà essere effettuato accedendo al portale https://www1.itcloudweb.com/civitanovamarcheportalegen: sarà sufficiente cliccare su “ISCRIVITI CON SPID” o “ISCRIVITI CON CIE” e seguire le istruzioni. Al termine del processo di iscrizione, sarà possibile per il genitore stampare la domanda d’iscrizione compilata e la “lettera credenziali”. Per riaccedere al portale, sarà necessario utilizzare le credenziali SPID o CIE del genitore inserito nel sistema. Il modulo di iscrizione online dovrà essere debitamente compilato entro e non oltre il giorno 12 settembre».

Di seguito, invece, le indicazioni per gli utenti che devono rinnovare l’iscrizione. «L’accesso dovrà essere effettuato accedendo con SPID o CIE al portale https://www1.itcloudweb.com/civitanovamarcheportalegen/Home/Index nella sezione ANAGRAFICA, cliccando sul tasto “RINNOVA ISCRIZIONI”. Il modulo di rinnovo della iscrizione online dovrà essere debitamente compilato entro e non oltre il giorno 12 settembre».

«Le domande saranno oggetto di conferma entro l’inizio dell’anno scolastico di riferimento – conclude il Comune di Civitanova -. Per la richiesta di diete speciali è necessario seguire le indicazioni pubblicate sul sito comunale al link: https://www.comune.civitanova.mc.it/servizio-mensa-cms/avviso-richieste-diete-speciali/?a=. Per coloro che hanno difficoltà con la modalità informatica è previsto uno sportello di supporto, cui è possibile prenotarsi esclusivamente online (https://www.pre-nota.eu/user/access?servizio=d745ca20-8667-11eb-9fbe-9f0fe687c741), per fissare un appuntamento nei seguenti giorni e orari: martedì dalle 10 alle 13.30 e giovedì dalle 15 alle 17.30».

