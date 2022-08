Precipita dal terzo piano,

muore un 77enne

RECANATI - E' successo all'alba, si tratta di un gesto volontario

7 Agosto 2022 - Ore 12:24 - caricamento letture

Precipita dal balcone, muore un 77enne. L’uomo abitava con la famiglia in un appartamento a Recanati. Intorno alle 6 di questa mattina si è lanciato dal balcone al terzo piano della sua abitazione. Immediati i soccorsi. Sul posto oltre agli operatori dell’emergenza, che non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso, sono intervenuti come da prassi in questi casi i carabinieri. Secondo gli accertamenti svolti dai militari di Recanati il 77enne, che era gravemente malato, ha compiuto un gesto volontario. Sul posto è intervenuto anche il pm di turno, la salma è già stata restituita ai familiari.

(redazione Cm)

