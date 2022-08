Materassi e lastre di eternit,

bottiglie e cassette di plastica:

rifiuti abbandonati lungo il Chienti

MORROVALLE - Rinvenuti in località Molinetto dalle guardie venatorie volontarie della sezione provinciale Federcaccia di Macerata

Materassi, secchi, bottiglie e cassette di plastica nelle adiacenze del fiume Chienti e nelle vicinanze di una vecchia casa colonica disabitata alcune lastre di eternit. E’ quanto hanno rinvenuto in località Molinetto a Morrovalle le guardie venatorie volontarie della sezione provinciale Federcaccia di Macerata.

Continuano, infatti, in tutto il territorio provinciale i servizi antibracconaggio e del controllo del territorio richiesti dagli Ambiti Territoriali di caccia Macerata 1 e Macerata 2, coordinati dalla Polizia Provinciale. Proprio durante uno di questi servizi notturni, sono stari rinvenuti i rifiuti abbandonati, immediatamente segnalati alla Polizia Provinciale. «La ringrazio vivamente in quanto presente in modo insostituibile e professionale su tutto il territorio provinciale – dice Nazzareno Galassi, coordinatore provinciale Federcaccia -. Persone prive di senso civico continuano ad abbandonare rifiuti sul nostro territorio, ma una vigilanza costante può fare in modo di individuare gli autori. Pertanto, per eventuali segnalazioni, il coordinamento provinciale delle guardie venatorievolontarie della Federcaccia è attivo tutti i giorni e può essere contattato al 3395981898 e la Polizia Provinciale al numero verde 800216659».

