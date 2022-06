Coperte, rifiuti

e plastica abbandonati

a Santa Maria in Potenza

PORTO RECANATI - A notarli le guardie venatorie volontarie della sezione provinciale Fidc Macerata che hanno allertato la polizia provinciale

21 Giugno 2022 - Ore 10:03 - caricamento letture

Rifiuti abbandonati, come coperte e materiale in plastica di vario genere, in località Santa Maria in Potenza, comune di Porto Recanati. A notarli, durante un servizio di vigilanza le guardie venatorie volontarie della sezione provinciale Fidc Macerata.

«Il fatto è stato segnalato alla Polizia Provinciale che coordina i nostri servizi per gli adempimenti del caso – sottolinea Nazzareno Galassi, coordinatore provinciale Federcaccia -. In ogni comune c’è il centro di raccolta rifiuti, dove tutti possono recarsi per differenziare i materiali da buttare, è quindi incomprensibile il motivo per il quale qualcuno ancora si ostina ad abbandonare i rifiuti in luoghi naturali o per le strade, considerando i danni importanti che questi gesti provocano all’ambiente Il coordinamento provinciale delle Gg.Vv. della Federcaccia è attivo tutti i giorni e le segnalazioni possono essere effettuate telefonando al 339/5981898 o al numero vedere della Polizia Provinciale 800216659».

© RIPRODUZIONE RISERVATA