Divano, coperte e videocassette

abbandonati lungo l’argine del Chienti

CORRIDONIA - Trovati dalle guardie venatorie volontarie della sezione provinciale Federcaccia di Macerata in località San Rocciano

15 Luglio 2022 - Ore 12:45 - caricamento letture

Un divano, delle coperte e alcune videocassette. Questi i rifiuti rinvenuti a Corridonia dalle guardie venatorie volontarie della sezione provinciale Federcaccia di Macerata, impegnate su tutto il territorio maceratese in servizi, come da regolamento provinciale per il coordinamento del “Servizio di vigilanza venatoria volontaria”, coordinati dalla Polizia Provinciale.

Sono stati trovati in località San Rocciano, nelle adiacenze del fiume Chienti, lungo l’argine. Per gli adempimenti di competenza è stata avvisata la Polizia Provinciale. «Questi comportamenti producono danni all’ambiente e non si riesce a capire perché, ancora oggi, vi siano dei soggetti privi di senso civico che, anziché recarsi presso i centri di raccolta, presenti in ogni comune, continuino ad abbandonare rifiuti nelle nostre meravigliose campagne – si legge in una nota firmata da Nazzareno Galassi, coordinatore provinciale Federcaccia Macerata -. Il coordinamento provinciale delle guardie venatorie volontarie della Federcaccia è attivo tutti i giorni e le segnalazioni possono essere effettuate telefonando al 3395981898 o al numero verde della Polizia Provinciale 800216659».

