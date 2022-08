«Contrasto truffe agli anziani,

82mila euro in arrivo nelle Marche»

SICUREZZA - Il coordinatore regionale della Lega Riccardo Marchetti: «Un impegno finanziario reso possibile dal lavoro di Matteo Salvini e del sottosegretario Nicola Molteni, nel Maceratese stanziati quasi 16mila euro»

«Il ministero dell’Interno ha destinato alle Marche oltre 82mila euro per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani». Lo dice in una nota il deputato Riccardo Marchetti, segretario Lega nelle Marche. «In particolare ad Ancona andrà un contributo di 17.328,59 euro, a Pesaro 17.184,35 euro, ad Ascoli Piceno 16.190,85 euro, a Macerata 15.984,33 euro, a Fermo 15.839,83. Un impegno finanziario reso possibile dal lavoro di Matteo Salvini e del sottosegretario Nicola Molteni, anche ricorrendo alle risorse del Fondo unico giustizia provenienti da confische e sequestri nei confronti di organizzazioni criminali. Un ulteriore passo avanti a sostegno degli anziani, per la Lega una promessa mantenuta».

