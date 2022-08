«Spiagge Sicure, in arrivo

35mila euro per il Maceratese»

SICUREZZA - Ad annunciare il finanziamento Riccardo Augusto Marchetti, coordinatore regionale della Lega

2 Agosto 2022 - Ore 17:18 - caricamento letture

«In arrivo per le spiagge della provincia di Macerata finanziamenti complessivi di 35mila euro». Lo dichiara il deputato Riccardo Augusto Marchetti, coordinatore della Lega della regione Marche. «Grazie all’impegno di Matteo Salvini, che ha avviato i progetti nel 2018, e al sottosegretario Nicola Molteni, che ha proseguito il lavoro, è stato possibile assicurare per il biennio 2022-2023 risorse per il Fondo Sicurezza Urbana e per il Fondo Unico Giustizia – precisa Marchetti -. La Lega dimostra, come sempre, attenzione concreta ai territori e alle reali esigenze di cittadini e imprenditori. Dobbiamo fare di più: la sicurezza è una priorità nell’agenda politica e uno dei cardini del nostro programma». Stesso importo per le province di Fermo e Pesaro-Urbino, ammonta a 105mila euro il finanziamento per l’anconetano e il piceno.

