Le 17 Bandiere blu in festa

CERIMONIA ieri a Porto Recanati con tutte le città marchigiane che hanno ricevuto il riconoscimento. Presente il governatore Acquaroli

1 Agosto 2022 - Ore 20:52 - caricamento letture

Festa delle Bandiere Blu della Marche ieri pomeriggio a Porto Recanati. In un week end caratterizzato dalla forte ed entusiasta presenza giovanile e già pieno di eventi sportivi e musicali (la Hero Battle Cup di pattinaggio Freestyle e gli eventi collaterali, la manifestazione “Play with me” organizzata da Lully Basket e il concerto di Ermal Meta all’Arena Gigli) a Largo Porto Giulio ha avuto luogo la cerimonia che ha visto presenti gli amministratori delle diciassette località marchigiane che si sono aggiudicate il premio. Tra queste tutte le località costiere del Maceratese: Civitanova e Porto Potenza che hanno confermato il vessillo da diversi anni e appunto Porto Recanati che lo ha ritrovato dopo 8 anni.

Ospiti d’onore il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e il presidente di Fee Italia Claudio Mazza. «È stata una grande giornata per la nostra città e per la nostra regione – dichiara il sindaco di Porto Recanati Andrea Michelini -. Abbiamo avuto l’onore di ospitare una manifestazione di straordinaria importanza che siamo riusciti ad organizzare nel migliore dei modi dando ulteriore lustro alla nostra città. Mi ha fatto molto piacere ricevere l’apprezzamento dei colleghi sindaci nei confronti del lavoro svolto e constatare che Porto Recanati si è dimostrata ancora una volta all’altezza della situazione. Un mio particolare ringraziamento va a tutti coloro che si sono prodigati per la buona riuscita dell’evento e che lo hanno fatto per amore della nostra città».

Nei brevi ma sentiti interventi pronunciati nel corso della cerimonia di consegna delle Bandiere blu, i sindaci e gli amministratori delle città premiate hanno posto l’accento sulle tematiche ambientali e sullo sviluppo di un turismo che deve partire dalla sostenibilità dei vari progetti che si stanno mettendo in campo. «Intendiamo scommettere su una promozione della nostra città a misura di uomo e di bambino – aggiunge Michelini – valorizzando e ampliando le peculiarità di un territorio che, presentando già un lungomare ad esclusivo utilizzo pedonale e ciclabile, parte da basi solide. Ieri abbiamo dato bella mostra delle nostre capacità organizzative e della nostra ferrea volontà di far sentire i turisti che scelgono Porto Recanati graditi ospiti di un “salotto” speciale, quello del nostro mare e della bellezza del nostro territorio. Porto Recanati si riappropria del prestigioso vessillo della Bandiera blu dopo 8 anni di assenza. Sarà cura dell’Amministrazione comunale fare tesoro di questo premio promuovendo ogni sforzo per meritarlo ancona negli anni a venire».

