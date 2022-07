Musica, sagre e stelle:

l’estate di Fiuminata

APPUNTAMENTI - Da domani al 21 agosto una serie di eventi animeranno il borgo dell'Alto Maceratese. Dalle passeggiate in montagna all'astronomia, tutte le iniziative

Musica, arte circense, sport, cultura, astronomia, sagre di prodotti tipici locali, rievocazione storica e passeggiate in montagna sono solo alcune delle attività che caratterizzeranno l’estate di Fiuminata. «Un calendario ricco di eventi – spiega il consigliere Piancatelli – il primo dopo due anni di restrizioni, un piccolo ritorno alla normalità. L’amministrazione comunale, la Pro loco, le associazioni e i comitati locali, i commercianti hanno collaborato per proporre al pubblico un cartellone estivo ricco di eventi e manifestazioni rivolti a tutte le età. La realizzazione del calendario è stata resa possibile anche grazie al contributo di FabbricaEventi, a cui è stata affidata la direzione artistica di alcune serate. Tutto ciò sarà possibile anche grazie all’importante aiuto e supporto da parte delle forze dell’ordine e della Protezione civile locale, a cui va un enorme ringraziamento»

Si parte domani 30 luglio con due concerti organizzati da Risorgimarche: nel primo pomeriggio si esibirà Eugenio in via di gioia (località Pontile) e a seguire Rachele Bastreghi e Mario Conte al Parco nel suggestivo borgo medioevale di Castello. Domenica 31 luglio si terrà la quarta edizione degli Aperitivi Internazionali, il 6-7 agosto ritorna la consolidata festa della crescia fogliata a lungo la golena di Pontile, dove nella mattinata del 7 agosto si svolgerà la 44esima gara podistica Marcia dei quattro ponti. L’8 e il 10 agosto due serate in piazza Leopardi dove, rispettivamente, si potrà assistere al concerto del gruppo bandistico Alta Valle del Potenza e allo spettacolo teatrale realizzato da Cristina Lucernoni e dai Lurzamici. Il 12 agosto si terrà in piazza della Vittoria la prima edizione di “Pillole di storia”, serata all’insegna delle origini storiche del piccolo borgo di Fiuminata. A seguire “La rievocazione storica e il palio dell’Assunta” il 13 agosto, dove un corteo di figuranti sfilerà per le vie del paese in abiti storici tra sbandieratori, musici e mercatini medievali.

Eventi immancabili come la tradizionale fiera del 14 agosto e la gara ciclistica del 15. Il 16 agosto Fiuminarte, evento ormai giunto alla 11esima edizione, dove artisti di strada, giocolieri e acrobati si esibiranno lungo le vie del centro storico proponendo numerosi spettacoli per stupire grandi e piccini. Nelle serate del 17 e del 18 agosto il noto astronomo Fabrizio Vitali porterà il pubblico a scoprire l’universo stellato. Ritorna, infine, la 43esima sagra del dolce di Castello dove, nelle serate del 19-20-21 agosto, si potranno gustare piatti tipici, ballando sulle note di famosi gruppi musicali e si potrà assistere agli splendidi giochi pirotecnici nella serata conclusiva. Per salutare l’estate il 27 agosto ritorna Colorful Dream, una serata all’insegna di colori, musica e divertimento, in collaborazione con le attività commerciali di Fiuminata.

Per quanto riguarda le serate con la direzione artistica di FabbricaEventi.com, che si svolgeranno in piazza della Vittoria, ad ingresso libero, il programma prevede il 5 agosto Mago Milko e Stylo Aka Space Rapper (spettacolo per grandi e bambini) e l’11 agosto il comico Angelo Carestia. Durante queste serate si potrà passeggiare lungo le vie del paese ammirando i Mercatini di Carla, con banchi di collezionismo, antiquariato, vintage e artigianato. Il 14 agosto spettacolo di Thomas Grazioso, ex cantante di Amici e per la serata del 15 agosto tributo ai Pink Floyd.

Per gli amanti della montagna e delle passeggiate, quest’anno ci saranno delle uscite in notturna il 13 agosto a monte Vermenone e nella notte tra il 20 e il 21 agosto si andrà in tenda su monte Pennino.

Per non perdere tutte le iniziative e per maggiori informazioni si può consultare la pagina facebook Fiuminata Liv.

