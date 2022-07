Furto alla Pesca di beneficenza, denunciati

Hanno colpito anche in una sagrestia

RECANATI - Nei guai un 33enne e un 41enne che sono stati scoperti dai carabinieri. Bottino 800 euro

29 Luglio 2022

Ladri alla Pesca di beneficenza, portano via una bici e derrate alimentari: scoperti, avevano colpito anche in una sagrestia. I fatti sono avvenuti a Recanati. Denunciati un 41enne e un 33enne recanatesi. I due uomini nel giro di un paio di giorni (martedì e mercoledì scorsi) hanno colpito – è la tesi degli inquirenti – in due parrocchie. Uno dei furti lo hanno messo a segno in una sagrestia. Una volta all’interno hanno trovato del denaro dentro un armadio e lo hanno portato via. Il secondo furto lo hanno compiuto in un gazebo dove c’è la pesca di beneficenza (davanti alla chiesa dei Cappuccini). I due uomini hanno portato via una bicicletta e delle derrate alimentari che erano nel gazebo della pesca di beneficenza. In totale il bottino dei furti è di 800 euro. I carabinieri della stazione di Recanati hanno subito avviato le indagini e tra testimonianze e riprese delle telecamere sono riusciti a identificare i presunti autori dei furti.

(Gian. Gin.)

