Con una settimana di anticipo…

riapre il ponte sul Chienti

MACERATA/CORRIDONIA - Da questa mattina è tornato ad essere fruibile il traffico lungo la Statale 78, nel tratto che unisce Sforzacosta e Passo del Bidollo

29 Luglio 2022 - Ore 12:57 - caricamento letture

Con una settimana di anticipo rispetto al cronoprogramma, riapre il ponte sul fiume Chienti lungo la Statale 78. Questa mattina sono stati tolti i cartelli di chiusura del cavalcavia che separa le frazioni di Sforzacosta (Macerata) e Passo del Bidollo (Corridonia), tornato ad essere fruibile al traffico per chi quotidianamente raggiunge o esca dal capoluogo.

Il ponte è stato chiuso il 20 giugno dall’Anas, in accordo con la Provincia. In questo mese di interventi tanti sono stati i disagi creati alla viabilità, con i pendolari provenienti dall’entroterra costretti ad allungare i propri tragitti. I lavori prevedevano il rifacimento della soletta del ponte e l’allargamento della carreggiata stradale. Quest’ultimo punto ha subito creato reazioni fra i residenti della frazione. «Siamo molto delusi e arrabbiati. Non si vede nulla che somigli a un marciapiede o a un camminatoio, anche stretto su un solo lato – scrive un cittadino a nome dei residenti –. L’ideale sarebbe collegare il marciapiede del Tarantino con quello a Sforzacosta. Sarebbe la cosa più sensata e sicura per tutti quelli che sono costretti ad attraversare il ponte a piedi».

(Mi. Car.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA