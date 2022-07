Scarica il camione e cade,

infortunio al centro commerciale

TOLENTINO - L'uomo doveva consegnare delle merci in un negozio quando è scivolato da un'altezza di circa 1,5 metri. E' stato portato in ospedale

Infortunio al centro commerciale La Rancia di Tolentino. Questa mattina, intorno alle 9, un camionista ha posteggiato il camion in contrada Cisterna e ha iniziato a scaricare delle merci con un muletto. Le merci dovevano essere consegnate ad un negozio del centro commerciale. L’uomo, per cause in corso di accertamento, mentre scaricava è caduto malamente da una altezza di un metro e mezzo circa. Non un’altezza particolare ma è stata sufficiente perché il camionista riportasse diversi traumi. È stato soccorso dal 118, intervenuti sul posto poco dopo la chiamata di soccorso, e trasportato all’ospedale di Macerata per una sospetta frattura delle costole. Al centro commerciale sono intervenuti gli ispettori dello Spsal per le indagini del caso. La ricostruzione della dinamica dell’incidente è in corso.

