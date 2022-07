«No ai campi da padel sulla spiaggia»

Presentato ricorso al Tar

CIVITANOVA - L'associazione Civitasvolta si è rivolta alla giustizia amministrativa contro le strutture realizzate sul lungomare sud. Il Comune si è costituto in giudizio

27 Luglio 2022

E alla fine i campi da padel sul lungomare sud sono finiti al centro di una battaglia legale. L’associazione Civitasvolta, che da tempo ha avviato una battaglia sui cantieri aperti in spiaggia con tanto di petizione e raccolta fondi, ha presentato un ricorso al Tar contro la realizzazione di due campi da padel, cabine, spogliatoi, sede dell’associazione e spiaggia completamente recintata con ombrelloni destinati ai soci, sulla concessione 5bis, affidata al Surf club, di fronte a largo Melvin Jones.

Una vicenda già al centro di aspre polemiche durante la campagna elettorale e che ora finirà nella aule della giustizia amministrativa. Il Comune si è costituto in giudizio con l’avvocato Moira Alessiani per una spesa di circa 5mila euro. L’amministrazione ha rilasciato la concessione per realizzare le strutture in spiaggia l’8 giugno scorso. E sulla procedura si sono già espressi la Provincia, che ha chiesto una Vas (valutazione ambientale strategica), la Regione che espresso il proprio diniego “in quanto il Piano di spiaggia non è adeguato al Piano di gestione integrata delle zone costiere” ed è scaduto nel 2021 e la Sovrintendenza che espresso la necessità di effettuare approfondimenti sull’impatto ambientale. Da qui il ricorso di Civitasvolta, che ha chiesto l’annullamento di tutti gli atti dell’amministrazione e che ha sempre considerato il progetto «una cementificazione della spiaggia libera»

