Accordo di collaborazione

tra il liceo Leopardi e il Cnsl

Franceschini sceglie il cda del Centro studi

RECANATI - Intesa triennale, tra gli obiettivi: allestimento della biblioteca digitale leopardiana, attività di formazione dei docenti, preparazione di convegni internazionali. Il ministro ha firmato il decreto per il nuovo direttivo. Attestato al preside del Classico, Claudio Bernacchia (il prossimo anno scolastico al suo posto ci sarà Annamaria Marcantonelli)

27 Luglio 2022 - Ore 20:15 - caricamento letture

La conferenza era stata convocata per oggi per la presentazione del protocollo d’intesa e di collaborazione culturale tra il Centro nazionale di studi leopardiani e il liceo “Giacomo Leopardi” di Recanati. Poi il luglio leopardiano ci ha abituati ad inserimenti e a riflessioni ulteriori, come si conviene al luogo teatro della conferenza, la sede del Cnsl sul Colle dell’Infinito.

Così questa mattina la sala convegni del centro studi è stata sì teatro della firma della convenzione tra il Cnsl e la scuola ma anche di ulteriori importanti annunci e di presentazioni ufficiali. Il presidente del Cnsl Fabio Corvatta ha dato notizia del fatto che il ministro della Cultura Dario Franceschini ha firmato il decreto di nomina del consiglio di amministrazione: ne fanno parte per il prossimo triennio Fabio Corvatta (presidente), Francesco Adornato, Fabiana Cacciapuoti, Olimpia Leopardi (membro di diritto), Matteo Angelo Palumbo, Rosanna Purchia e il sindaco del Comune di Recanati. Sempre Corvatta ha poi l’ufficializzato l’ingresso nello staff di ricerca del Centro dello studioso leopardiano Gioele Marozzi, vincitore dell’assegno di ricerca bandito da Unimc. Infine la presentazione e della nuova dirigente del Classico Leopardi di Recanati Annamaria Marcantonelli che dall’inizio del prossimo anno scolastico rileverà il ruolo di Claudio Bernacchia.

Si torna all’inizio, alla conferenza stampa convocata per la presentazione dell’accordo di collaborazione con il prestigioso liceo recanatese: l’intesa triennale si fonda sull’organizzazione di attività culturali e tecniche per l’allestimento della biblioteca digitale leopardiana, sull’attività di formazione del personale docente sul pensiero di Giacomo Leopardi, sulla organizzazione di conferenze rivolte agli studenti e sulla collaborazione nella preparazione dei Convegni internazionali. Uno sguardo al futuro, ma anche la sottolineatura dei risultati finora prodotti dalla collaborazione tra la scuola recanatese e il Cnsl. Per questo il presidente Corvatta ha voluto consegnare al dirigente scolastico Claudio Bernacchia, agli ultimi giorni di lavoro prima del pensionamento, una pergamena con l’attestato di benemerenza.

Parole augurali ma anche di prospettiva a cura dei relatori presenti, il presidente del Cnsl Fabio Corvatta, il dirigente scolastico Claudio Bernacchia e l’assessora comunale alle Culture Rita Soccio. «Stiamo vivendo un momento particolarmente felice tra importanti donazioni ed investimenti per potenziare attività e strutture del Cnsl, oggi facciamo anche memoria della importante collaborazione con il liceo Leopardi con la consegna dell’attestato di benemerenza al prof Bernacchia».

Sorpreso ed emozionato il dirigente scolastico recanatese: «Un gradito omaggio quello che ricevo per una collaborazione che ho voluto con grande determinazione, per la scuola questa collaborazione con il Cnsl è un onore e un piacere, se non avanza la didattica, non avanza la cultura. Vi seguirò con passione e con orgoglio». Rita Soccio: «Il liceo ha realizzato progetti importanti e ottenuti risultati positivi, ringrazio le docenti e i docenti per aver saputo aggiornare la visione di un grande pensatore come Leopardi, da parte del Comune la collaborazione è totale»

© RIPRODUZIONE RISERVATA