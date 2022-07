Rapina all’alba in Autogrill

con pistola e parrucca da pagliaccio:

è caccia ai malviventi

TOLENTINO - Blitz di due uomini lungo la superstrada: entrambi avevano il volto travisato, uno dal casco. Hanno minacciato la dipendente e si sono fatti consegnare cassa, sigarette e Gratta e vinci. Bottino da quantificare. Sono fuggiti a bordo di uno scooter

di Francesca Marsili

Rapina all’Autogrill di Tolentino, lungo la superstrada: due uomini, pistola in pugno, col volto travisato uno da un casco integrale, l’altro da una parrucca da pagliaccio, si sono fatti consegnare la cassa, Gratta e vinci e sigarette. Un’azione lampo durata circa quattro minuti. I due malviventi, accento straniero, hanno agito alle prime luci del giorno, alle 5,30 di questa mattina. Arrivati nel piazzale dell’Autogrill a bordo di una grosso scooterone si sono introdotti nel locale e sfruttando un momento in cui non c’erano clienti e si sono immediatamente diretti dietro al bancone.

Entrambi indossavano guanti da motociclista, molto probabilmente per non lasciare tracce, hanno aperto un borsone da palestra e hanno minacciato la dipendente, che in quella fascia oraria era l’unica al lavoro nel locale ed è riuscita a mantenere la calma, di introdurre all’interno l’incasso della serata e della nottata, il fondo cassa, Gratta e vinci e sigarette. Hanno usato una pistola, da chiarire se fosse giocattolo o meno. Ancora da quantificare il bottino. Immediatamente accorsi sul posto per le indagini i carabinieri, con il comandante del Nucleo operativo e radiomobile di Tolentino, il tenente Federico Pellegrini. Al vaglio degli inquirenti per risalire agli autori della rapina ci sono le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza dell’Autogrill.

