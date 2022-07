La Ztl diventa definitiva,

al via dal 25 luglio

con alcune modifiche

RECANATI - Dopo il periodo di prova, il Comune ha raccolto i commenti e ascoltato attentamente le criticità sollevate per definire la soluzione migliore

20 Luglio 2022 - Ore 17:40 - caricamento letture

In vigore dal 25 luglio la Ztl nel centro storico di Recanati. Dopo la prima fase di sperimentazione e una ulteriore campagna di ascolto, la zona a traffico limitato diventa definitiva. Il Comune ha raccolto i commenti e ascoltato attentamente le criticità sollevate, quindi ha ridiscusso la prima proposta, sperimentata nelle ultime settimane. «La nostra idea resta quella che pedonalizzare il centro storico sia la scelta a cui arrivare – dice il sindaco Antonio Bravi -, come avviene in quasi tutti i centri storici in Italia e in Europa, ma ci rendiamo anche conto che il nostro ha una serie di peculiarità non facili da gestire contemporaneamente, tenendo conto di diversi fattori, sia dal punto di vista degli abitanti, sia degli esercizi pubblici e commerciali, ma anche dei turisti di passaggio».

Dopo la fase di sperimentazione, la parte più consistente sta nel cambio di viabilità, che torna a una circolazione organizzata su due anelli, come già era stata alcuni anni fa: da via Calcagni e via Cavour in direzione piazza Leopardi l’uscita obbligatoria è a Porta S. Domenico, così come chi entra da via I luglio e si dirige verso la piazza, dovrà uscire ugualmente da Porta San Domenico. Per quanto riguarda gli orari, dal lunedì al venerdì la Ztl è dalle 13 alle 15 e dalle 19,30 alle 2 in tutte le vie del centro storico, tranne per la zona di via Roma e Montemorello, in cui la chiusura è anticipata alle 11.

Il sabato è dalle 6 alle 15, e riprenderà la sera alle 19,30, terminando la domenica, come sempre in tutti i giorni festivi. Sempre nella zona tra via Roma e Montemorello, il sabato la Ztl scatta alle 10. La domenica e i festivi la Ztl resta h24. La nuova viabilità entrerà in vigore dal 25 luglio. «Non è stato facile mettere insieme tutti i bisogni, ma abbiamo cercato di prendere in considerazione alcune serie richieste, non solo quelle espresse da una parte dei commercianti – ha detto il vice sindaco Mirco Scorcelli, con delega sia alla viabilità che al commercio – Rileviamo delle differenze nei bisogni delle diverse parti di cui il centro storico si compone e pensiamo di fare una verifica a settembre, per raccogliere i risultati, così da avere una base su cui poter ragionare per il futuro».

© RIPRODUZIONE RISERVATA