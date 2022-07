Ventilazione controllata, lavori:

«Primi ad averla in tutte le scuole»

MONTECASSIANO - Il Comune ha avviato le opere alla scuola dell’infanzia Bellezze e alla media. In arrivo la messa in sicurezza di ponti e strade

19 Luglio 2022

È tempo, a Montecassiano, di lavori per la messa in sicurezza di ponti, scuole e strade. Partiranno a breve e consentiranno di ottenere un miglioramento delle condizioni di sicurezza in vari ambiti, a iniziare dalle scuole. Da ieri sono iniziati i lavori di installazione delle apparecchiature di ventilazione meccanica alla scuola dell’infanzia Bellezze e alla scuola media per una spesa di 116mila euro. Con questi interventi tutte le scuole della cittadina saranno dotate di ventilazione meccanica controllata. Si tratta di un sistema che consente il ricircolo costante dell’aria, attraverso dei ventilatori viene immessa aria fresca dall’esterno, filtrata, ed estratta quella interna, un sistema che consente di ripulire l’aria negli ambienti chiusi.

«Probabilmente siamo il primo comune ad aver dotato tutte le scuole di ventilazione meccanica controllata – dice il sindaco Leonardo Catena -. Sono interventi importanti per garantire la salute dei giovanissimi studenti e di chi lavora nelle scuole, soprattutto in tempo di Covid».

A breve invece partiranno i lavori di messa in sicurezza e adeguamento delle infrastrutture del Fosso Vallato a Sant’Egidio, per il rifacimento dei ponticelli 1 e 2 per un importo di circa 221mila euro. Dal momento della consegna dei lavori la ditta aggiudicataria avrà 130 giorni per eseguirli. «Con questi lavori – spiega il primo cittadino – riusciremo ad attuare la mitigazione del rischio idrogeologico a valle, anche se rimane l’intervento sul terzo ponticello che è in graduatoria ma non è stato ancora finanziato dalla Regione. Speriamo che vengano immesse altre risorse per completare un’opera strategica per tutto il territorio».

A fine agosto invece inizierà la prima tranche dei lavori stradali che interesseranno via Santa Teresa a Sambucheto (con un intervento di completamento dell’asfaltatura), via dell’Artigianato a Valle Cascia e la strada rurale Cimarella in zona Vissani. Lavori assegnati per circa 120mila euro. Ulteriori interventi sulle strade della zona industriale partiranno in autunno.

