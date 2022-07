“Società e diritti:

un equilibrio instabile”

Alessandro Zan a Porto Potenza

INCONTRO con il relatore del famoso Ddl che porta il suo nome in programma giovedì 21 luglio alle 21,15 in piazza Stazione

18 Luglio 2022

Sarà Alessandro Zan l’ospite della terza serata di “Ufo-Dialoghi Verso Mondi Possibili” in programma giovedì 21 luglio alle 21,15 in piazza Stazione a Porto Potenza. «Relatore del famoso Ddl che porta il suo nome nonché componente della seconda Commissione Giustizia alla Camera, affronterà il tema fondamentale dei diritti, sia di quelli vecchi minacciati da fortissime spinte regressive, sia di quelli nuovi ancora da conquistare – si legge nella nota degli organizzatori – . Una questione che al di là delle apparenze interessa veramente tutti, perché troppo spesso ci si accorge dei diritti solo quando si rischia di perderli. Una riflessione approfondita sul fatto che anche nelle società più progredite il cammino dei diritti, se non adeguatamente protetto e coltivato, può invertire pericolosamente il senso di marcia. A moderare la serata una figura di eccezione: Elena Tambini, giornalista di Tgcom24. Interverrà l’onorevole Mario Morgoni».

