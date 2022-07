Riduzione della Tari,

se ne parla in Consiglio

MACERATA - L'assise cittadina tornerà a riunirsi lunedì 25 e martedì 26 luglio, alle 16. Tra i punti variazioni al bilancio e una variante al piano regolatore per la riperimetrazione di via Giuliozzi

18 Luglio 2022 - Ore 14:18 - caricamento letture

Riduzione della Tari, variante al Piano regolatore per via Giuliozzi e variazioni di bilancio. Sono queste le delibere che l’amministrazione di Macerata sottoporrà all’assise cittadina lunedì 25 e martedì 26 luglio, alle 16.

Si inizierà con le interrogazioni che verranno discusse nella giornata di lunedì a partire dalle 15 e riguardano il parcheggio in viale Leopardi (Alberto Cicarè di Strada comune – Potere al popolo), la mancata assegnazione delle risorse Pnrr destinate al Teatro Lauro Rossi (David Miliozzi di Macerata insieme) e le farmacie comunali (Narciso Ricotta del Partito Democratico).

Il Consiglio passerà poi, appunto, alla discussione delle delibere iscritte all’ordine del giorno dei lavori e sono relative a ulteriori riduzioni della Tari 2022 destinate alle utenze domestiche grazie all’avanzo dei fondi che erano stati destinati all’emergenza Covid, all’adozione definitiva di una variante al Prg per la riperimetrazione del piano di recupero in via Giuliozzi e alla variazione di assestamento generale al bilancio 2022-2024 e al Dup 2022-2024 e alla verifica degli equilibri di bilancio.

Si passerà poi all’esame di tre ordini del giorno che riguardano la cittadinanza onoraria alla campionessa maceratese di tennis Camila Giorgi (David Miliozzi di Macerata insieme), al Piano strategico di contrasto alla siccità (Barbara Antolini di Forza Italia e altri consiglieri di maggioranza) e, infine, alle condizioni della viabilità e del traffico della zona Vergini/Vallebona (Ninfa Contigiani e altri consiglieri del Partito Democratico). Infine il Consiglio si occuperà della mozione sul reddito energetico cittadino (Andrea Perticarari del Partito democratico e altri consiglieri di minoranza). Se la seduta del 26 luglio dovesse andare deserta, la seconda convocazione è fissata per il 28 luglio alle 16.

