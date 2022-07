Presi a calci e pugni sul lungomare sud,

un 20enne e un 43enne al pronto soccorso

CIVITANOVA - Due amici aggrediti da un gruppo composto da cinque persone. Portati dagli operatori dell'emergenza in ospedale sono stati dimessi con una prognosi di pochi giorni. Indagano i carabinieri

Due amici passeggiano sul lungomare sud di Civitanova quando vengono accerchiati da cinque persone che li aggrediscono a calci e pugni. Sono stati trasportati al pronto soccorso e poi dimessi con una prognosi di pochi giorni. E’ un episodio tutto da definire quello avvenuto nella notte della movida fra sabato e domenica, i carabinieri stanno cercando di ricostruire quanto accaduto e i motivi che hanno scaturito quello che è un vero e proprio raid di violenza.

Intorno alle due un 20enne e un 43enne, entrambi residenti a Civitanova, stavano passeggiando nei pressi dello stabilimento “Antonio” quando sono stati accerchiati da un gruppo, composto da cinque persone. Non sono chiari i motivi del litigio, se ci fosse stato un precedente diverbio o meno, l’unica cosa certa è i due amici sono stati presi a botte. Pugni e calci dal branco che, dopo l’aggressione, si è rapidamente dileguato. Sul posto, una volta lanciato l’allarme, sono subito intervenuti gli operatori dell’emergenza e i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Civitanova.

I due amici hanno riportato ferite al volto e contusioni sul corpo e, sebbene le loro condizioni non fossero particolarmente gravi, gli operatori dell’emergenza hanno comunque ritenuto di accompagnarli in ambulanza all’ospedale, dove sono stati dimessi poco dopo una volta ricevute tutte le cure necessarie, con una prognosi di pochi giorni. I due non hanno fornito ai militari molti elementi utili ad individuare gli aggressori, vista anche la velocità con cui il raid è stato portato a termine. I carabinieri della Compagnia di Civitanova hanno avviato gli accertamenti del caso, raccolte diverse testimonianze e visionate anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza nella zona per trovare elementi utili a ricostruire quanto successo.

