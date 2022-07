N’antra corvellata

de modi de di’ maceratesi

LA DOMENICA con Mario Monachesi

17 Luglio 2022 - Ore 09:03 - caricamento letture

di Mario Monachesi

“De manneca larga” – Generoso.

*

“A la chitichella” – Di nascosto.

*

“Adè caristusu” – Vende a caro prezzo.

*

“Te daco un cazzottu tra lo ride e lo piange” – Ti assesto un pugno tra la bocca e gli occhi: sul naso.

*

“Non ce se pija un capezzu” – Non si trova il bandolo della matassa.

*

“Moccecasse le ma'” – Rimpiangere qualcosa.

*

“Gnorante quanto ‘na pertecara” – Difficile da trattare.

*

“Ce se ‘mpacchja” – Si diverte molto.

*

“Ha fatto solo u’ sgrullu” – Pioggia di un minuto.

*

“Tuttu cciangalatu” – Deambula male.

*

“Romiciu – Tirchio.

*

“Me pari la fija de gnisciù” – Per come va trasandata.

*

“Mette un porge dentro la ‘recchja” – Insospettire.

*

“‘Llongá’ lu collu” – Attendere inutilmente.

*

“A babbu mortu” – Mai.

*

“Chj fiji chj fijastri” – Quando le persone non vengono trattate allo stesso modo.

*

“E la pecora camina” – Lentamente si va avanti.

*

“Lippichì” – Provocatore.

*

“Sta a ma’ de prete” – Sta per morire.

*

“Pijalla a versu” – Prenderla nel modo giusto”.

*

“Adè un cacasotto” – Fifone.

*

“No’ la racconta justa”. – Persona su cui fare poco affidamento.

*

“Mette su l’attenti” – Far rigare dritto.

*

“Da l’azzigu – Provocare.

*

“Menzu varzottu” – Ne carne, ne pesce.

*

“Vi’ bboccatello” – Vino gradevole.

*

“Te n’arai pente” – Ti pentirai.

*

“Caca tuttu un culu” – Amici per la pelle. Fanno ogni cosa assieme.

*

“No’ gne ce bbocca su la testa” – Non capisce.

*

“Parla giargianese” – Parla una lingua incomprensibile.

*

“Se lo dici a quella lo mette su lu giornale” – Non fidarsi della persona che non sa tenere un segreto.

*

“Non sente leje” – Non da ascolto.

*

“Non ce so’ ‘rriatu per un pilu de poccia de quaja” – Non ce l’ho fatta per pochissimo.

*

“Papale papale” – In modo chiaro.

*

“Npegolasse” – Cacciarsi in una situazione spiacevole.

*

“Va piano come ‘na cucciola” – Lento.

*

“Ci-hai la cantina aperta” – Portare la patta dei pantaloni aperta.

*

“Tuttu ssimmolatu” – Lentigginoso.

*

“Ce se pò rmette l’oroloju” – Persona precisa.

*

“Sgroppona come un somaru” – Lavora tanto.

*

“Spèra de sòle” – Raggio di sole.

*

“È ‘rriatu tardacì” – Ritardatario.

*

“Ma che te se struje la né’ in saccoccia?” – Persona che ha fretta.

*

“A un tiru de schjoppu” – A poca distanza.

*

“Ci-ha magnato l’aju” – Se ne è accorto, l’ha capito.

*

“Raccomannasse a l’aneme sande” – Raccomandarsi ai defunti.

*

“No’ ne ‘ncrocca una” – Non ne azzecca una.

*

“Mettese in ghingheri e piattini” – Vestirsi accuratamente.

*

“Lamentasse de lo vrodo grasso” – Lamentarsi dell’abbondanza.

*

“A cichetta” – Poco per volta.

*

“È ‘na vella ppettata” – Salita dura.

*

