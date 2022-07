Un tablet per aiutare

le persone con autismo

CIVITANOVA - E' il progetto “Blue Rotary” del Distretto Rotary 2090, Governatore Gioacchino Minelli. Alla struttura Asp Paolo Ricci verrà consegnato il dispositivo Needius, il 20 luglio alle 12.30

16 Luglio 2022 - Ore 14:35 - caricamento letture

Acquisto e consegna di trenta tablet di ultima generazione, ad altrettanti centri di servizio di riferimento per l’autismo. Il progetto “Blue Rotary” del Distretto Rotary 2090, Governatore Gioacchino Minelli per l’anno 2021-22, nasce dall’esigenza di aiutare le persone con autismo nelle loro problematiche comunicative e di interazione con il contesto sociale, specialmente dopo questi anni di lunga pandemia, che hanno ulteriormente alimentato situazioni di chiusura e di marginalità a scapito dei più fragili.

Per quanto riguarda il territorio di riferimento dei club Rotary di Civitanova, Loreto, Recanati ed Osimo, una rappresentanza di questi ultimi, insieme all’assistente del governatore Francesco Fradeani, consegnerà il dispositivo Needius alla struttura Asp Paolo Ricci di Civitanova il 20 luglio alle 12.30, alla presenza, per la struttura, della psicologa Valentina Minnucci e della presidente Angsa (Associazione nazionale genitori persone autistiche) sezione delle Marche Antonella Foglia

Questi tablet sono dotati di un software sofisticato utile nel facilitare sia l’aspetto della comunicazione che quello del contenimento di comportamenti potenzialmente problematici in seguito a crisi auto/etero dirette (dirette verso sé stessi o verso altri) generando così un miglioramento dell’interazione comunicativa e sociale tra la persona autistica ed il suo interlocutore di riferimento. «Nello specifico – scrive la nota – si tratta dell’innovativo “Comunicatore Blu(e)” un ausilio comunicativo basato sui principi della comunicazione aumentativa alternativa, il sistema utilizzato nell’autismo e nei disturbi di linguaggio e comunicazione, per permettere una interazione con il mondo esterno. Il dispositivo sarà utilizzato come facilitatore in ambito terapeutico, ma anche nella vita quotidiana, per superare limiti dovuti a deficit del linguaggio e della comunicazione. Il comunicatore tablet è collegato ad un’area riservata online gestibile da pc direttamente dalla famiglia e dalla rete terapeutica che supporta la persona con autismo e permette la creazione di griglie di comunicazione, utilizzando immagini, video e contenuti audio – specifica la nota -. L’area riservata consente anche di ricevere ed elaborare dati statistici, utili per ottimizzare l’intervento terapeutico e favorire il lavoro di rete tra famiglia, scuola, terapisti, educatori, caregiver a vantaggio della persona autistica».

L’intero progetto è stato sviluppato da una commissione distrettuale presieduta dalla presidente Lisa Ruhe Minelli (Rotary Club di Gubbio) e della quale fanno parte anche Fabio Berellini (Rotary Club di Assisi, vicepresidente), Eleonora Spalloni (Rotary Club di Assisi), i presidenti Angsa Alessandra Portinari (Abruzzo), Antonella Foglia (Marche), Paolo Donnarumma (Molise), Paola Carnevali (Umbria), dal vice presidente Angsa Abruzzo Angelo D’Angelo. La messa a sistema dei tablet è stata curata in collaborazione con la rete delle associazioni Angsa facenti parte del Distretto 2090 ossia delle regioni Umbria, Marche, Molise e Abruzzo, che hanno curato, rispettivamente ognuna per la propria regione, l’individuazione delle strutture destinatarie dei tablet ed anche l’efficacia del dispositivo. Le strutture coinvolte dal progetto sono state individuate nei principali centri di riferimento e/o di servizio per l’autismo, maggiormente accreditati, nelle rispettive quattro regioni di riferimento. Proprio in questi giorni, grazie ad una collaborazione di rete, gli assistenti del governatore stanno effettuando le consegne di persona nei centri, supportati dai presidenti delle Angsa regionali coinvolte.

«Il progetto “Blue Rotary” che ha visto coinvolti attivamente tutti i club del Distretto 2090 per un obiettivo comune a favore delle persone con autismo, è certamente un esempio virtuoso e concreto del motto “Servire per cambiare vite” – conclude la nota -. Un progetto che ci riempie di orgoglio rotariano e che proietta alla speranza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA