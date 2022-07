Un negozio della catena Medstore

nell’outlet Village Valdichiana

PROMO - E' il 24° punto vendita della catena. Ieri l'inaugurazione con il Ceo Stefano Parcaroli: «Questa apertura fa parte del nostro programma di espansione in tutto il territorio italiano, che ci consentirà anche di poter avere tante nuove assunzioni»

16 Luglio 2022 - Ore 09:55 - caricamento letture

Med Store, Apple Premium Reseller, apre il ventiquattresimo negozio della catena nell’Outlet Village Valdichiana, rafforzando così la sua presenza in Toscana dopo l’ormai storico negozio di Lucca.

Un altro grandissimo risultato per l’azienda nata quarant’anni fa nella provincia maceratese ed oggi divenuta una delle realtà leader nel settore tecnologico a livello nazionale, grazie alla professionalità ed all’esperienza che hanno garantito nel tempo la certificazione di Apple Premium Reseller e di Centro Autorizzato Apple.

Viva la soddisfazione delle autorità presenti e del Ceo di Med Group, Stefano Parcaroli, che subito dopo il taglio del nastro ha sottolineato come quello di Valdichiana sia «il nostro 24º negozio in Toscana, dove eravamo già presenti in tutta la regione con la nostra divisione business ed education. Apriamo in un importante centro commerciale con il nostro format Med Store, con il centro assistenza autorizzato Apple, ma anche con tantissime offerte, come si addice a un Outlet Village.

Un posto dove si potrà trovare tutto il meglio della tecnologia e tutte le soluzioni professionali e consumer a dei prezzi davvero vantaggiosi. Questa apertura fa parte del nostro programma di espansione in tutto il territorio italiano, che ci consentirà anche di poter avere tante nuove assunzioni sia nel retail che nelle nostre divisioni dedicate al mondo delle aziende, al mondo delle scuole e della pubblica amministrazione».

«Di questi tempi non è né scontato né semplice ritrovarsi all’inaugurazione di un punto vendita – sottolinea il Consigliere Comunale di Foiano della Chiana, Claudio Galantini – Quando queste cose avvengono non possiamo che essere veramente felici in quanto le aziende dinamiche, di certi tipi di imprenditori, in qualche modo un passo avanti, offrono grandi opportunità occupazionali che di questi tempi è alla base di tutto. Med Store arricchisce di un prodotto importante il nostro Outlet Village, rendendo questa zona ancor più appetibile e attrattiva».

Un grande in bocca al lupo è poi arrivato anche dalla presidente della Provincia di Arezzo, Silvia Chiassai Martini, che a margine dell’inaugurazione ci ha tenuto a rimarcare come l’arrivo di Med Store a Valdichiana sia «una bellissima novità, perché siamo in un momento complicato, ed il modo migliore per reagire è proprio quello di darsi nuove opportunità e soprattutto dare opportunità di sviluppo e di lavoro al territorio. Per questo faccio i complimenti a Med Store per la sua apertura, un’attività legata alla tecnologia di alta qualità, che raccoglierà un interesse importante da parte sia dei turisti che dei cittadini della provincia di Arezzo che, venendo all’Outlet Village, avranno l’opportunità di avere anche questo tipo di prodotto di alta gamma. Con soddisfazione vedo che si dà opportunità di lavoro ai nostri ragazzi aiutando a superare questo momento difficile».

«Questa apertura è il punto di arrivo di un progetto nato pre-pandemia – racconta Fabio Serafini, Retail Manager di Med Store -Un progetto che si è sviluppato poi nei mesi scorsi e che oggi entra nel vivo all’interno di una location molto affascinante, il Valdichiana Fashion Village, vero e proprio centro di eccellenza del territorio italiano. Siamo i primi Apple Premium Reseller ad aprire in una struttura di questo tipo con un negozio dotato anche di un centro assistenza autorizzato che fornirà un servizio aggiuntivo a tutto quello che è il nostro catalogo prodotti. La novità sarà lo sconto Outlet su tutto il catalogo di prodotti hi-tech potenziati dai tanti servizi che contraddistinguono la nostra catena».

Grande entusiasmo per la nuova apertura da parte dell’Area Manager Chiara Mandatori e dello Store Manager Arianna Ascolese, felici di iniziare questo percorso insieme ad uno staff del luogo giovane, motivato e formato ad hoc, pronti alle sfide di una nuova avventura, con la voglia di essere punto di riferimento per ogni necessità della clientela.

© RIPRODUZIONE RISERVATA