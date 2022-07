Si fa male alla caviglia,

soccorsa escursionista

INCIDENTE sul San Vicino. Soccorso alpino e 118 hanno raggiunto la donna che non poteva muoversi

Si fa male ad una caviglia alla Croce del monte San Vicino: 118 e soccorso alpino intervengono per aiutare una donna rimasta ferita alla gamba dopo una caduta e che non poteva muoversi. Di tempo per raggiungere la donna sul sentiero ce n’è voluto perché la sua posizione non era propriamente comoda. Sul posto con il Soccorso alpino anche i sanitari della Croce rossa di Matelica che sono partiti alle 12,30 e hanno raggiunto l’escursionista una mezz’ora dopo. La donna ferita è stata imbracata e caricata su una barella, poi i soccorritori l’hanno portata fino all’ambulanza. Nulla di grave per l’escursionista.

