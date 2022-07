Vecchioni porta L’Infinito a Civitanova

LO SHOW di canti, immagini e monologhi giovedì 21 luglio alle 21,30 in piazza XX Settembre, ingresso libero

15 Luglio 2022 - Ore 09:43 - caricamento letture

Dopo il grande successo del live con Le Vibrazioni e Briga, tornano i concerti estivi civitanovesi di “Ri-Suona la Piazza”. Giovedì 21 luglio alle 21,30 piazza XX Settembre sarà l’incantevole cornice dello spettacolo di Roberto Vecchioni (ingresso libero).

Nel tour L’Infinito – Parole & Musica, Vecchioni presenta uno show di canti, immagini e monologhi, in cui i brani de L’infinito (album del 2018) lasciano spazio a classici del repertorio del cantautore, in una narrazione avvincente. Le canzoni sono infatti accompagnate da video e immagini che trasmettono “l’essere” degli stessi brani e che avvolgono il pubblico in una dimensione immaginaria e raffinata.

Nello spettacolo «emerge un mio concetto recente, nuovo, di grande amore per tutto ciò che si fa e si vive – ha spiegato Vecchioni -. Ma è anche una specie di ritorno, uno sguardo sul passato con le canzoni di prima… E come poi tutto si sia ricomposto in un’unica idea, che è quella di amare la vita comunque sia, bella o brutta perché in realtà è sempre bella. Siamo noi che a volte la immaginiamo in un altro modo».

Roberto Vecchioni è accompagnato dalla sua “band storica” costituita da Lucio Fabbri (pianoforte, violino, mandolino), Massimo Germini (chitarra acustica), Antonio Petruzzelli (basso) e Roberto Gualdi (batteria). Quella di Civitanova è al momento l’unica data del tour nelle Marche.

La prossima tappa di Ri-Suona la Piazza è riservata ad uno dei giovani più interessanti del panorama italiano, AKA 7even, che sarà a Civitanova martedì 9 agosto. Nome d’arte di Luca Marzano, classe 2000, le sue sonorità colpiscono per eccletticità e personalità. Ha già collaborato con tante star della scena urban italiana e ha partecipato alla ventesima edizione di Amici, scalando le classifiche con il brano Mi Manchi. Gli spettacoli di Roberto Vecchioni e AKA 7even sono organizzati dal Comune di Civitanova e dall’Azienda dei Teatri di Civitanova in collaborazione con Associazione Futura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA