I Master de “Il Grillo”

e le tre medaglie agli Italiani

NUOTO - Andrea Talevi ed Elia Pantanetti Sabatini protagonisti per la società civitanovese ai campionati nazionali di categoria

15 Luglio 2022 - Ore 09:08 - caricamento letture

I nuotatori più grandi d’età de Il Grillo, quelli categoria Master, hanno chiuso con i Campionati Italiani la stagione 2021-2022.

Lo hanno fatto con il cinematografico happy end, davvero in bello stile tra performance brillanti, tempi cronometrici assai migliorati e pure la ciliegina sulla torta di 3 medaglie riportate a Civitanova. Due, compresa la più luccicante possibile, è riuscito a mettersele al collo il “solito” Andrea Talevi. Lo squalo de Il Grillo ha conseguito un superbo oro nella gara dei 100 delfino categoria M45. Non sazio, ha aggiunto un ottimo terzo posto nei 50 delfino. La terza medaglia per la società civitanovese è arrivata grazie a Elia Pantanetti Sabatini nei 200 dorso categoria M25. Anzi, con un pizzico di fortuna in più poteva coglierne altre due, invece ha terminato al 4° posto sia i 50 dorso che i 100 dorso.

Non a podio, ma meritevoli di menzione altre prestazioni, come quelle di Jacopo Foresi che nei 200 stile libero categoria M25 ha migliorato il proprio personale di ben 3 secondi, ripetendosi poi sui 50 stile libero. Bravi Alessandro Calvani, Daniel Corallini, Giulio Monina, Veronica Vallesi, e Cristian Vicini, quest’ultimo rientrato nelle competizioni dopo 5 anni di stop e non sfigurando sui 50 dorso M45. Ancora, Marco Sardellini ha migliorato il suo personale nella più lunga delle gare, l’800 stile libero, promettentissimi gli esordi di Daniele Dusi e Daniele Broda nei 50 farfalla e nei 100 stile libero. La quota rosa composta da Silena Staffolani e Daniela Tomassetti si è fatta valere rispettivamente nel 50 dorso e 100 stile libero e 50 farfalla e 100 stile libero, nessun podio, ma buoni risultati.

Infine ok le staffette composte da Pantanetti Sabatini, Corallini, Monina, Calvani nella categoria M120-160 e da Staffolani, Dusi, Tomassetti Broda in un’emozionante 4×50 mista. Insomma un ritorno alle gare vere, confrontandosi con atleti di livello nazionale, che ci voleva proprio e che è stato senz’altro positivo, premiando pertanto la perseveranza degli atleti (con la società, compresi i tecnici Andrea Talevi e Claudio Turri, a supportarli). Ora occhi puntati al Campionato Europeo di Roma dove Il Grillo sarà rappresentato da 10 nuotatori: Elia Pantanetti Sabatini, Daniel Corallini, Giulio Monina, Alessandro Calvani Jacopo Foresi, Andrea Levantesi, Daniela Tomassetti, Silena Staffolani, Daniele Dusi, Marco Sardellini. Stanno invece preparando le gare in acque libere Dario Palestrini, Emanuele Buccioni e Lucia Silvestri, Gianluca Statti.

