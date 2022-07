Blitz dopo la lite alla festa,

il 58enne ammette ed è libero

CIVITANOVA - La polizia ha trovato in casa 18 grammi di cocaina. Oggi la convalida per Marco Pennesi: obbligo di firma 5 giorni a settimana

Arresto convalidato ed è libero Marco Pennesi il 58enne arrestato martedì a Civitanova dopo che la polizia aveva trovato nella sua abitazione 18 grammi di cocaina. Oggi l’uomo, assistito dall’avvocato Sandro Moroni, è comparso davanti al giudice Federico Simonelli del tribunale di Macerata. Ha ammesso i fatti e confermato che era stato lui a chiamare la polizia a causa di due ragazze che era a casa sua e che avevano iniziato a litigare. Una di loro agli agenti intervenuti sul posto aveva detto che c’era droga in casa ed era scattata la perquisizione. Pennesi era già stato arrestato a giugno per spaccio ed era sottoposto all’obbligo di firma 3 giorni a settimana. Oggi il giudice ha deciso, visto il nuovo arresto, di far passare da 3 a 5 i giorni in cui il 58enne si deve presentare in caserma. Il difensore ha chiesto al giudice di poter far fare l’affidamento in prova al suo cliente (in continuazione con il precedente episodio di spaccio) e l’udienza è stata rinviata. L’accusa era sostenuta dal pm Francesca D’Arienzo che ha chiesto gli arresti domiciliari.

(Gian. Gin.)

