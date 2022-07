Due ragazze litigano alla festa,

chiama la polizia e l’arrestano:

in casa aveva 20 grammi di cocaina

CIVITANOVA - In manette Marco Pennesi, è anche accusato di resistenza alla polizia. Avrebbe minacciato un agente con un coltello ed è stato bloccato con il taser

di Gianluca Ginella

La festa prende una brutta piega e lui chiama la polizia, quando gli agenti decidono di fare una perquisizione ne minaccia uno con un coltello e i poliziotti devono utilizzare il taser. In casa trovati 20 grammi di cocaina. In manette un 58enne di Civitanova, Marco Pennesi. È successo tutto intorno alle 13 di ieri.

L’uomo si trovava in casa con due ragazze, c’era stata una festa, e le due giovani, entrambe italiane, erano su di giri e hanno iniziato a litigare. Il 58enne vista la situazione ha chiamato la polizia. Sul posto sono intervenuti gli agenti della volante.

Una delle ragazze avrebbe riferito qualcosa agli agenti, che hanno deciso di fare una perquisizione in cerca di droga. Pennesi a quel punto avrebbe reagito minacciando i poliziotti con un coltello. Gli agenti hanno reagito e per bloccarlo hanno usato un taser (è questa la prima volta che viene utilizzato in città). In casa i militari hanno trovato 20 grammi circa di cocaina, che erano sparsi in diversi punti dell’abitazione. Le due ragazze sono state poi portate in pronto soccorso per accertamenti. Pennesi è stato arrestato e si trova ai domiciliari. Domani la convalida al tribunale di Macerata per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

Sempre domani in tribunale Pennesi, difeso dall’avvocato Sandro Moroni, sarà imputato al processo per direttissima legato ad un altro arresto, avvenuto lo scorso 12 giugno quando nel corso di una perquisizione a casa sua erano stati trovati 12 grammi di cocaina. In quell’occasione era anche stata arrestata una donna romena che si trovava con lui al momento del blitz della polizia.

L’arresto rientra negli implementati servizi che svolge la polizia e scaturiti in base alle tematiche di settore approfondite in sede di Comitato provinciale Ordine e sicurezza pubblica e di specifiche riunioni tecniche di coordinamento a cura della prefettura di Macerata.

