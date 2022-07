Colpaccio Recanatese,

preso Guido Marilungo

LEGA PRO - Il 33enne attaccante di Montegranaro arriva in prestito dalla Ternana: «Sono partito dalle Marche che avevo 13 anni. Torno per fare bene e riscattare le ultime due stagioni»

13 Luglio 2022 - Ore 12:49 - caricamento letture

Guido Marilungo è un giocatore della Recanatese. L’attaccante ha raggiunto Recanati siglando l’accordo con la società del presidente Adolfo Guzzini. Arriva in prestito dalla Ternana. Guido Marilungo, 33 anni il prossimo 9 agosto, è orinario di Montegranaro, ha debuttato in serie A con la Sampdoria per poi trascinare il Lecce in serie B con 13 gol in 35 presenze. Poi ancora Sampdoria, Atalanta, Cesena, Empoli, Spezia. Nelle ultime stagioni alla Ternana, con prestiti al Monopoli, alla Carrarese, al Pescara e alla Pro Sesto. 339 presenze e 59 gol da professionista. Un super nome per la Recanatese neopromossa.

«Ho voglia di riscattarmi dopo due anni difficili a causa di vari problemi e la scelta della Recanatese è molto convinta e carica di entusiasmo- sono le prime parole di Marilungo dopo avere indossato la maglia giallo rossa, simile a quella del Lecce dove ha vissuto uno dei momenti migliori della carriera-. Vengo a Recanati perchè mi hanno cercato per primi, si tratta di una società seria e molto rispettata ed il progetto è valido. Vengo a Recanati perchè, dopo aver girato l’Italia ed essermi stabilito a Lecce con la famiglia (mia moglie è di Lecce), tornare nelle Marche fa un certo effetto, visto che sono partito da casa che avevo 13 anni. Avevo voglia di tornare, questa è stata una buona occasione e darò tutto pe fare bene e non deludere le aspettative. Mi fermerò a casa di mio padre a Montegranaro, dove ho la famiglia, gli amici, che non dovranno fare più tanta strada per tifarmi allo stadio». Marilungo saluta in particolare Marco Raparo e Alessandro Sbaffo. «Con Raparo siamo cresciuti insieme, ci conosciamo fin da piccoli ed è rimasto sempre un bel rapporto. Ho parlato con lui della Recanatese, forse mi ha dato una piccola spinta parlandomi ottimamente dell’ambiente e della società. Sarà bello tornare a giocare insieme. Con Sbaffo ho giocato contro parecchie volte e ci conosciamo bene. Ritrovare le Marche, la famiglia e gli amici ha senza dubbio un valore affettivo che aggiunge stimoli ed interesse alla scelta che ho compiuto. Sono pronto per fare bene con la Recanatese».

