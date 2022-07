La Recanatese blinda il centrocampo:

preso Gianluca Carpani

SERIE C - L'esperto della mediana arriva in giallorosso dopo l'ultima stagione a Montevarchi: 271 presenze e 25 gol in carriera, prevalentemente in Lega Pro. «Sono molto contento di questa scelta e non vedo l'ora di cominciare»

Gianluca Carpani è della Recanatese. L’esperto centrocampista (classe 1993) arriva in giallorosso dopo l’ultima stagione a Montevarchi. 271 presenze e 25 gol in carriera, prevalentemente in serie C dopo avere iniziato con la Sambenedettese in serie D. Con l’Ascoli, la squadra della sua città, la militanza più lunga, cinque stagioni, con 71 presenze in serie B e 4 in Coppa Italia. Rieti, Fano e Aquila Montevarchi sono stati gli ultimi club con i quali ha giocato.

«Sono molto contento di questa scelta e non vedo l’ora di cominciare – ha Gianluca Carpani dopo la stretta di mano con il direttore sportivo della Recanatese Jose’ Cianni-. C’era un forte interesse della società, mi hanno presentato un progetto valido, sono entusiasta e determinato. Mi metterò a completa disposizione del mister e della squadra per fare il bene della Recanatese. Ho giocato contro alcuni dei compagni che mi ritroverò in squadra a Recanati. Io porto la mia esperienza, specie per i più giovani, ma trovo calciatori come Sbaffo e altri che posso insegnarmi molto».

