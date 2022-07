Recanatese, mercato in fermento:

ecco Zammarchi e Tafa.

Confermato Quaquarelli

SERIE C - I leopardiani si assicurano le prestazioni dell'attaccante ex Tolentino e del difensore centrale di origini albanesi proveniente dal Piacenza. Resta il terzino sinistro. Le novità nello staff tecnico. Maurizio Stinco è il nuovo segretario generale

Shaquir Tafa e Andrea Zammarchi sono nuovi giocatori della Recanatese. I due si aggiungono all’ultimo arrivato Gianluca Carpani. Insieme al giovane Gabriele Quaquarelli, appena confermato, disputeranno il prossimo campionato di Serie C. Quest’ultimo, terzino sinistro, è stato acquistato dal Pescara, club dove è cresciuto dopo l’esperienza con l’Andria. Prima dei giallorossi, aveva giocato sempre in Serie D con il Casarano collezionando 18 presenze.

Andrea Zammarchi, attaccante del 2000 di Cesena, l’anno scorso era al Tolentino (28 gettoni e 5 gol). Per lui 74 presenze complessive in Serie D: oltre ai cremisi, due stagioni al Campobasso, Cesena e Romagna Centro. «Sono molto contento di essere arrivato alla Recanatese, quest’anno ho visto da vicino il modo di giocare del mister e della squadra e quando ho saputo dell’interesse nei miei confronti ho subito accettato questa opportunità – commenta Zammarchi -. Non vedo l’ora di iniziare e intraprendere questo percorso, sarà il mio primo anno nel professionismo e sono pronto a misurarmi in questa categoria, dando il massimo per la squadra e la città».

Shaquir Tafa, difensore albanese, 192 centimetri, ha giocato nella primavera del Palermo, poi con Monopoli, Cuneo, Sicula Leonzio e Piacenza nelle ultime due stagioni. In Serie C vanta complessivamente 53 presenze, alle quali si aggiungono le 48 nella primavera del Palermo.

Anche Gianluca Carpani è della Recanatese. L’esperto centrocampista (classe 1993) arriva in giallorosso dopo l’ultima stagione a Montevarchi: 271 presenze e 25 gol in carriera, prevalentemente in Serie C dopo avere iniziato con la Sambenedettese in Serie D. Con l’Ascoli, la squadra della sua città, la militanza più lunga, cinque stagioni, con 71 presenze in Serie B e 4 in Coppa Italia. Rieti, Fano e Aquila Montevarchi sono stati gli ultimi club con i quali ha giocato. «Sono molto contento di questa scelta e non vedo l’ora di cominciare – dichiara Gianluca Carpani dopo la stretta di mano con il direttore sportivo della Recanatese Josè Cianni -. C’era un forte interesse della società, mi hanno presentato un progetto valido, sono entusiasta e determinato. Mi metterò a completa disposizione del mister e della squadra per fare il bene della Recanatese. Ho giocato contro alcuni dei compagni che mi ritroverò in squadra a Recanati. Io porto la mia esperienza, specie per i più giovani, ma trovo calciatori come Sbaffo e altri che posso insegnarmi molto».

Al fianco di mister Giovanni Pagliari confermato nel ruolo di vice Emanuele Pesaresi, che vanta una lunga carriera che lo ha portato a vestire le maglie di Ancona, Sampdoria, Napoli, Lazio (con i capitolini ha vinto una Supercoppa Italiana nel 2000), Benefica, Chievo, Torino, Cremonese e la maglia azzurra dell’Under 18, 21 e 23. Confermati anche il team manager Paolo Camilletti e il preparatore atletico Emanuele Ciabocco e il match analyst Franco Gigli, collaboratore tecnico Uefa B. Laureato all’università di Urbino. Dieci stagioni in Serie D da calciatore con la maglia della Recanatese, la sua città (156 presenze e 22 gol).

Come preparatore del portieri, invece, arriva Francesco Ripa, 48 anni, di Porto San Giorgio, nelle ultime tre stagioni alla Fermana in Serie C, in precedenza con Ancona, Birkirkara (Malta) e Sambenedettese. Per lui anche un’esperienza con la rappresentativa di Serie D. In carriera da giocatore 352 presenze in Serie B a Cosenza, in C con Carpi, Pisa, Fermana, Ravenna, Sora e Foligno. «La società ringrazia Oscar Brusi per l’impegno e la professionalità – si legge nella nota del club -. Purtroppo le norme non consentivano di proseguire il rapporto. Ad Oscar Brusi la Recanatese augura le migliori fortune.

Maurizio Stinco è il segretario generale. Laurea in giurisprudenza con specializzazione in diritto sportivo, ha lavorato nella scorsa stagione con la Fermana ed in precedenza, per quattro stagioni, come segretario del settore giovanile dell’Alessandria, società che ha conquistato ai playoff l’accesso alla Serie B.

