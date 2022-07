Vandali all’ex Dante Alighieri,

bruciati banchi e materiale scolastico

MACERATA - Intervento dei vigili del fuoco nella notte. L'esasperazione dei residenti: «Finora è andata bene ma cosa dobbiamo aspettare?»

Si sono introdotti nella vecchia sede della scuola Dante Alighieri in via Giuliozzi a Macerata e hanno bruciato un banco e dei vecchi registri.

E’ successo intorno all’1 di questa notte quando i residenti, allertati dal fumo che fuoriusciva dall’edificio, reso inagibile dal terremoto del 2016, hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco che prontamente hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area. Questo però non è bastato a placare gli animi dei residenti che da tempo segnalano episodi di questo genere nell’ingombrante palazzo al centro di un quartiere molto popoloso.

«Siamo esasperati – dicono i residenti – è accaduto per l’ennesima volta e non possiamo più accettarlo. Entrano a qualsiasi ora del giorno e della notte, finora hanno fatto delle bravate ma temiamo che possa succedere qualcosa di molto più grave. Non sappiamo più a chi rivolgerci». I residenti avevano già lanciato un appello a febbraio ma è rimasto inascoltato: «E’ urgente prendere provvedimenti seri e definitivi».

(Redazione Cm)

