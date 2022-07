Pioggia in arrivo,

Ettore Bassi rinviato

URBISAGLIA - Lo spettacolo "Il mercante di luce", previsto alle 21,30 di questa sera all’anfiteatro romano, è stato posticipato al 20 luglio. I biglietti già acquistati rimangono validi

Lo spettacolo “Il mercante di luce”, previsto questa sera all’anfiteatro romano di Urbisaglia, è stato rinviato causa maltempo al 20 luglio. I biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova data. Romanzo scritto da Roberto Vecchioni con Ettore Bassi nel ruolo del protagonista, è proposto nel cartellone del Tau (Teatri antichi uniti), rassegna regionale di teatro classico promossa da Regione, Amat, MiC e dai comuni del territorio. La prossima rappresentazione sarà in scena mercoledì 13 luglio al teatro romano di Ascoli. Per informazioni sullo spettacolo “Il mercante di luce”: ufficio turistico Urbisaglia 0733506566, Amat 0712072439. Programma completo del Tau su www.amatmarche.net.

