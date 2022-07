Incidente a Piediripa,

motociclista in ospedale

MACERATA - Scontro con un'auto in via Bramante. Disagi al traffico

Scontro fra un’auto e una moto, un ferito trasportato al pronto soccorso. È successo intorno alle 12,15 in via Bramante a Piediripa, nei pressi della chiesa in direzione Corridonia.

Per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale la vettura, una Fiat Panda, si è scontrata con la due ruote. Immediati i soccorsi, sul posto sono intervenuti gli operatori dell’emergenza che hanno prestato le prime cure del caso al conducente della moto per poi trasportarlo in codice giallo all’ospedale di Macerata. Disagi alla viabilità, traffico deviato nel piazzale di fronte al bar Torquati in direzione Macerata.

