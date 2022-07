In vasca un oro e tre argenti,

Maria Chiara Cera tra sport e sociale

MEDAGLIE ai campionati italiani per la portacolori del Centro Nuoto Macerata, che ha dato un importante contributo, raccontando il suo percorso, al servizio della tesi di specializzazione della professoressa Paola Gabrielli in "metodi e didattiche delle attività motorie e sportive"

Un oro e tre argenti: Maria Chiara Cera ancora una volta ha fatto incetta di medaglie ai Campionati Italiani.

La giovane stella del Centro Nuoto Macerata ha partecipato agli Assoluti della Fssi (Federazione Sport Sordi Italia) che si sono appena svolti a Pesaro, in integrazione con il meeting internazionale Rossini. La nuotatrice ha appunto calato il poker, riuscendo a primeggiare nella sua specialità, i 200 metri dorso. Titolo nazionale dunque per lei. Poi ha aggiunto 3 argenti, nel 50 stile libero, nel 50 farfalla e nel 100 stile libero. Ad essere pignoli in passato la Cera aveva anche fatto meglio, ma è arrivata un po’ stanca all’appuntamento nazionale, anche perché in questo 2022 non era Pesaro l’obiettivo principale della sua preparazione.

Va ricordato infatti che la tappa è giunta dopo la competizione olimpica, quella sì attesissima, ed in Brasile Maria Chiara ha partecipato alla staffetta 4×200 stile mettendosi al collo una storica e clamorosa medaglia di bronzo. Ora l’atleta biancorossa gareggerà ai Campionati Regionali di Nuoto Fin con i compagni di squadra del Centro Nuoto Macerata, lo farà nelle gare del 50 stile e del 100 dorso. Non solo sport comunque per Maria Chiara, impegnata infatti anche nel sociale. Ha avuto modo di dare un importante contributo, raccontando il suo percorso e la sua storia, al servizio della tesi di specializzazione della professoressa Paola Gabrielli di Unimc in “metodi e didattiche delle attività motorie e sportive”; titolo del lavoro: “sport e inclusione: il nuoto per tutti”.

