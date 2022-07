Fratelli Gionchetti,

una storia lunga un secolo

MATELICA - Convegno per celebrare il centenario. Hanno partecipato tra gli altri i governatore Francesco Acquaroli, il presidente di Confindustria auro Grimaldi, il rettore Unicam Claudio Pettinari, Giuseppe Santoni e Pietro Marcolini

11 Luglio 2022 - Ore 16:54 - caricamento letture

Nella splendida cornice del teatro Piermarini di Matelica si è svolto il convegno per celebrare il centenario della Fratelli Gionchetti Srl di Matelica. La Fgm infatti fu fondata nel 1921 da Aurelio Gionchetti un intraprendente giovane di venticinque anni.

Numerosi gli ospiti in sala, sia sul palco che in platea, a moderare il convegno, la giornalista-conduttrice Tg1 Rai Barbara Capponi.

L’evento si è aperto con i saluti del sindaco di Matelica Massimo Baldini e del titolare della Fgm Giandomenico Di Mattia .

C’è stata poi la presentazione del libro: “Fratelli Gionchetti una storia lunga un secolo” a cura dell’autore il prof. Igino Colonelli che ne ha parlato con Claudio Mercorelli, direttore e amministratore delegato della Fgm.

Un emozionante video sulla storia della Fratelli Gionchetti ha introdotto l’intervista fatta da Barbara Capponi a tre collaboratori, Mosciatti Sigismondo, Riganelli Giancarlo e Zanardino Mimma Flora, nonostante fossero di età e professionalità differenti, hanno trasmesso un attaccamento e un racconto comuni a tutti e tre, l’immagine cioè di un’azienda di successo, capace di innovarsi continuamente, attenta alle esigenze del mercato, che ha nei collaboratori il vero importante Patrimonio dell’impresa.

Il professor Pietro Marcolini, docente dell’Università di Macerata e neo “super assessore” a Fabriano (leggi l’articolo) , nella sua relazione “Il Passaggio dalla mezzadria, alla “metalmezzadria”, quali prospettive?” ha ripercorso il secolo di storia che ha determinato il cambiamento e l’evoluzione da un’economia prevalentemente agricola ad una industriale.

La tavola rotonda “L’impresa tra passato, presente e futuro”, alla quale hanno partecipato il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, il rettore dell’Università di Camerino Claudio Pettinari, il Giuseppe Santoni della Santoni Spa, il oresidente di Confindustria Macerata Sauro Grimaldi, il presidente dell’Associazione Produttori del Verdicchio di Matelica Umberto Gagliardi, l’amministratore delegato della Fratelli Gionchetti Claudio Mercorelli, ha dato vita ad un momento di interessante confronto e riflessione sul tema oggetto del dibattito. Le conclusioni sono state affidate al presidente Piccola Industria Giovanni Baroni.

Al termine dell’incontro il presidente Grimaldi di Confindustria Macerata ed il direttore Niccolò hanno donato al titolare Di Mattia e all’Amministratore Mercorelli una preziosa pergamena realizzata dall’Antica Bottega Amanuense Màlleus di Recanati.

Mercorelli poi a nome della Fratelli Gionchetti ha ringraziato gli intervenuti, i collaboratori e tutto il pubblico presente in sala, affermando che a 100 anni dalla nascita la Fratelli Gionchetti è un’azienda con una forte posizione sui mercati nazionali ed esteri, sana nei bilanci, all’avanguardia nell’innovazione tecnologica e digitale in linea con il piano transizione 4.0, che guarda al futuro in un clima di grande soddisfazione e di fiducia per futuri successi.

