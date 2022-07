Sportivi settempedani in vetrina,

premiati dall’amministrazione (Foto)

SAN SEVERINO - Il Comune e il Tennis Club hanno omaggiato chi si è particolarmente distinto tra il 2021 e il 2022 Consegnate targhe e pergamene a giovani e adulti, singoli e gruppi: dai campioni del volley agli assi delle due e delle quattro ruote, dai bomber del calcio ai re delle boccette, dai grandi atleti agli arbitri internazionali, ai pattinatori

Dai campioni del volley agli assi delle due e delle quattro ruote, dai bomber del calcio ai re delle boccette, dai grandi atleti agli arbitri internazionali, ai pattinatori: i personaggi dello sport settempedano in vetrina per l’omaggio che l’amministrazione comunale di San Severino e il Tennis Club hanno voluto rendere a chi, nelle varie discipline, si è particolarmente distinto tra il 2021 e il 2022.

La festa, ospitata presso il Circolo Tennis di via Campo Fiera, ha visto anche la partecipazione del presidente regionale del Coni, Fabio Luna, e di quello provinciale, Fabio Romagnoli, che insieme al sindaco di San Severino, Rosa Piermattei, all’assessore comunale allo Sport, Paolo Paoloni, all’assessore alla Sicurezza, Jacopo Orlandani, al presidente del Consiglio comunale, Sandro Granata, hanno consegnato sul palco targhe e pergamene a giovani e adulti, singoli e gruppi.

Per gli sport acquatici premiato il Team Blugallery con Giacomo Cantarini, campione regionale nei 50 metri stile libero, Alice Dignani, Cecilia Forconi e Camilla Magnapane, campionesse nel salvamento.

Riconoscimenti poi alla Rotellistica Settempeda con Andrea Angeletti, Jacopo Crognaletti e Alessandro Brunacci.

Per il mondo dei motori targa ricordo all’inossidabile Gianpaolo Paciaroni, già campione italiano di regolarità nel 1969, campione italiano di regolarità a rilievo manuale nel 2012 e campione italiano formula Asi nel 2017.

Nelle due ruote applausi per Stefano Geronzi, diplomatosi campione italiano major nella categoria master 250 a 4 tempi, Massimiliano Luzi, che di recente si è classificato al primo posto al Campionato italiano di regolarità gruppo 5, classe 125 cc, dopo aver portato a casa ori e titoli anche al campionato mondiale a squadre, Paolo Spadoni per la vittoria del tricolore al campionato enduro moto d’epoca gruppo 5, Federico Ulissi che è stato di recente premiato dalla Fmi per i risultati ottenuti durante la prestigiosissima “Sei giorni” e poi, ancora, a Fabio Taborro e Valentino Corsi, rispettivamente campione del mondo per la categoria moto enduro vintage e campione italiano enduro under 23 a squadre nel 2021, ma anche vice campione italiano mini enduro a squadre Marche, mini enduro categoria 125 e primo classificato al Trofeo delle Regioni 2019.

Tra gli allori pure i settempedani Daniele Fiorini e Stefano Palazzesi che hanno conquistato il titolo di campioni italiani a squadre prima categoria nelle boccette. E, ancora, Samuele Vissani e Alessandro Ciampagnia che, nel basket, hanno contribuito alla promozione in serie B della Vigor Halley Matelica.

Premiati pure Ludovico Giuliani, che però era assente per impegni agonistici nel beach volley, il “libero” del Pineto Volley arrivato alla finale play off promozione in serie A3, e il suo super papà, Alberto Giuliani, che ha ricevuto uno speciale riconoscimento alla sua carriera di allenatore che ormai lo ha fatto viaggiare per mezzo mondo.

Sempre nella pallavolo riconoscimenti anche alle ragazze e ai ragazzi del San Severino Volley, protagonisti in serie D femminile e in serie C maschile, nonché in Coppa Marche e a livello giovanile. Sul palco a ritirare il premio anche la formazione Under 16 femminile che ha vinto il Trofeo Macerata Volley Cup.

Per il calcio premi a Federico Fiecconi, capocannoniere con 28 reti nel campionato di Seconda categoria con il Montecassiano, ed Edoardo Mengani, calciatore del Tolentino, convocato con la rappresentativa della Nazionale serie D.

Da leader nei pedali Alessandro Bordo e il Racing Team di Andrea Marconi per la conquista di vari titoli e poi, ancora, Pietro Pavoni che nel ciclocross si è imposto in alcune importanti tappe dell’Adriatico Cross Tour e GianFilippo Raimondi e Mery Guerrini per le vittorie sempre nell’Adriatico Cross Tour.

Infine targa speciale ad Andrea Nasso, arbitro internazionale di tiro alla fune che in questi giorni decollerà per Birmingham, in Alabama, dove prenderà parte agli World Games.

Il pomeriggio dedicato agli sportivi settempedani è stato presentato dal conduttore Marco Moscatelli.

