Tolentino, a centrocampo riecco Tizi

SERIE D - Il classe '99 torna a vestire la maglia della squadra della sua città dopo la stagione passata in Eccellenza con il Fabriano Cerreto. Ettore Ionni è il vice di mister Mattoni. Confermato il difensore Daniele Salvatelli

5 Luglio 2022 - Ore 16:29 - caricamento letture

Il centrocampista Lorenzo Tizi torna al Tolentino. Oggi le due parti hanno trovato l’accordo per la prossima stagione. Il classe ’99 torna a vestire la maglia della squadra della sua città dopo la stagione passata in Eccellenza con il Fabriano Cerreto. In passato ha indossato anche la casacca della Sangiustese nella stagione 2018/2019. «Sono molto contento di essere tornato a Tolentino e per questo ringrazio la società e il mister – dice il ragazzo -. Ho sentito subito molta fiducia e cercherò in qualche modo di ricambiarla. Sicuramente per me sarà un nuovo inizio e sono sicuro che daremo tutto per raggiungere gli obiettivi prefissati».

Ettore Ionni, invece, sarà il vice di mister Maurizio Mattoni. Ionni inizia la sua avventura calcistica nel settore giovanile del Castignano per poi passare all’Ascoli. Vanta una lunga carriera in prima squadra con: Ascoli, Truentina, Jesina, Calangianus, Grottammare, Maceratese, Fano, Ancona, Spoleto, Tolentino, Fermana, Sangiustese, Atletico Piceno, Helvia Recina, Porto Sant’Elpidio, Servigliano, Potenza Picena e Castignano (Dalla C1 fino alla Promozione). «Ringrazio il mister Maurizio Mattoni per avermi dato fiducia e la società del Tolentino per aver creduto in me, per questo nuovo ruolo – è il commento di Mister Ionni -. Inizia un percorso diverso per me, ma sono molto stimolato. Spero insieme a tutto lo staff, di aiutare a far crescere i ragazzi e di far raggiungere gli obbiettivi al Tolentino».

Confermato il difensore Daniele Salvatelli. Il classe 2001, si appresta ad iniziare la sua terza avventura con la maglia cremisi, nelle passate stagioni con il Tolentino ha collezionato 43 presenze, tra cui 2 in Coppa Italia e 1 ai play-off. «Ringrazio il Tolentino per aver creduto ancora in me un altro anno, permettendomi di far parte ancora della famiglia cremisi e di giocare per questa piazza storica – dice Salvatelli -. Non vedo l’ora di poter ritornare a lottare con i miei compagni davanti i nostri fantastici tifosi al Della Vittoria».

