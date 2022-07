Med Store Tunit, il libero Gabbanelli

resta per il sesto anno di fila

VOLLEY - Il classe '91 ha vissuto da protagonista tutta la scalata dei biancorossi di Macerata dalla Serie B fino alla Serie A: «L’obiettivo è sempre quello di migliorarci e provare a fare il salto di categoria»

6 Luglio 2022 - Ore 15:16 - caricamento letture

Sarà il sesto anno insieme per il libero Simone Gabbanelli e la Med Store Tunit Macerata, che conferma il giocatore originario di Loreto come uno dei senatori della squadra. Il classe ’91 ha vissuto da protagonista tutta la scalata dei biancorossi dalla Serie B fino alla Serie A.

«C’è tanta voglia di andare avanti insieme continuando a crescere. Questo sarà il mio sesto anno alla Med Store Tunit e non vedo l’ora di incontrare i nuovi compagni del roster – esordisce Simone Gabbanelli -. Ogni anno la società dimostra di voler migliorare sempre la squadra, anche stavolta sono arrivati nomi importanti. Abbiamo una rosa di qualità, i ragazzi che sono arrivati non si discutono a livello tecnico ma dovremo lavorare bene per creare il giusto gruppo, dovremo trovare l’amalgama per affrontare un’altra stagione ai vertici. L’obiettivo è sempre quello di migliorarci e provare a fare il salto di categoria – conclude il classe ’91 -. Abbiamo avuto modo di conosce coach Gulinelli nei mesi finali della passata stagione, diciamo che il curriculum parla per lui. È un coach di grande esperienza e abbiamo grande fiducia nel suo lavoro, ci potrà aiutare a crescere ancora e nel creare un gruppo compatto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA